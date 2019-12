Prestižni turnir tudi s slovenskim pridihom

V švicarskem Davosu se bo v četrtek začel najstarejši hokejski turnir, na katerega se ekipe uvrstijo le z vabilom organizatorja. Na 93. Spenglerjevem pokalu, ki tradicionalno poteka v zadnjih dneh leta, bodo ob gostitelju Davosu in standardnemu gostu, ekipi Kanade, sodelovali še češki Extraligaš Trinec, KHL-ovec Salavat Julajev Ufa, finski elitnoligaš TPS Turku in še eno moštvo najkakovostnejše švicarskega lige NLA Ambri-Piotta, pri katerem si kruh služi slovenski napadalec Robert Sabolič. Lani je slavil finski KalPa iz Kuopia, ki je po kazenskih strelih strl Kanado.

Nastop na tradicionalnem Spenglerjevem pokalu, ki nosi ime po Carlu Spenglerju, ki je zaslužen za promocijo hokeja v nemško govorečem delu Evrope, si moštva zagotovijo le s povabilom organizatorja. Organizacijske niti ima v rokah moštvo Davos, ki je do zdaj največkrat osvojilo turnir, in sicer so Švicarji na najvišji stopnički stali 15-krat. Prav toliko zmag ima ekipa Kanade, ki je vrsto let med povabljenci.

Začetki turnirja segajo v leto 1923, ko je naslov prvaka osvojila univerza iz Oxforda, ki so jo sestavljali kanadski študenti. Ti so v finalu premagali nemški Berlin. Do zdaj pokala niso odigrali le štirikrat, v letih 1939 in 1940 zaradi druge svetovne vojne, v letih 1949 in 1956 pa jim ga ni uspelo izvesti.

Gostitelj Spenglerjevega pokala, Davos, in ekipa Kanade sta do zdaj največkrat,15-krat, slavila na turnirju. Foto: Reuters

Šest ekip, dve skupini

Za naslov se bori šest ekip, ki so razdeljene v dve skupini, imenovani Cattini in Torriani. Skupini sta poimenovani po udarni švicarski napadalni trojki Richard Torriani – Bibi, Hans Cattini – Joe in Ferdinand Cattini – Pic, ki je bila v 30. in 40. letih preteklega stoletja strah in trepet za nasprotne ekipe.

Prvouvrščeni ekipi se uvrstita neposredno v polfinale, za dve mesti pa se borijo preostale ekipe. Ker gre za prestižno tekmovanje, so organizatorji dopustili, da se moštva za tekmovanje nekoliko okrepijo. Tako lahko poleg zasedbe, ki je registrirana v domačem prvenstvu, vsaka ekipa pripelje še štiri dodatne igralce in enega vratarja.

Saboličevi začenjajo proti Rusom

Na letošnji izvedbi turnirja bo sodelovalo tudi moštvo s slovenskim pridihom. Skupino Torriani sestavlja tudi švicarski prvoligaš Ambri-Piotta, katerega dres nosi slovenski reprezentančni napadalec Robert Sabolič. Nekateri igralci švicarskega kluba bodo tokrat igrali za Kanado, Ambri pa je dobil okrepitve iz nekaterih drugih klubov. V isti skupini sta še KHL-ovec Salavat Julajev Ufa in finski kolektiv TPS Turku.

V drugi skupini Cattini igrajo gostitelj Davos, Kanada - v dresu te bo nastopil nekdanji član Olimpije Nick Ross - in Trinec.

Spenglerjev pokal 2019 Četrtek, 26. decembra

Skupina Torriani

Ambri Piotta (Robert Sabolič) – Salavat Julaev Ufa Skupina Cattini

Trinec – Kanada Petek, 27. decembra

Skupina Torriani

TPS Turku - poraženec Ambri Piotta (Robert Sabolič)/Salavat Julaev Ufa Skupina Cattini

Davos - poraženec Trinec/Kanada



Sobota, 28. decembra

Skupina Torriani

zmagovalec Ambri Piotta (Robert Sabolič)/Salavat Julaev Ufa – TPS Turku Skupina Cattini

zmagovalec Trinec/Kanada – Davos Nedelja, 29. decembra, tekmi za polfinale

drugouvrščeni skupine Torriani - tretjeuvrščeni skupine Cattini

drugouvrščeni Cattini - tretjeuvrščeni skupine skupine Torriani Ponedeljek, 30. decembra

polfinale 1

polfinale 2 Torek, 31. decembra

finale

