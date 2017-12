Gregorčevi začenjajo proti prvakom, Švicarji visoko odpravili KHL-ovca

91. Spenglerjev pokal 2017

V Davosu začenja najstarejši hokejski turnir, na katerega se ekipe uvrstijo z vabilom organizatorja. 91. Spenglerjev pokal ima tudi slovenski pridih. Za naslov se poteguje tudi Mountfield Hradec Kralove Blaža Gregorca, ki bo uvodno tekmo odigral proti branilcem naslova Kanadčanom. Ti se pripravljajo na OI. Prav te so prepričale tudi švicarsko reprezentanco, da se je odzvala povabilu. Švicarji, ki so se vrnili po 38 letih, so na prvi tekmi s 6:1 odpravili Dinamo iz Rige. Obe reprezentanci sta favoritinji tekmovanja.

Nastop na tradicionalnem Spenglerjevem pokalu, poimenovanem po Carlu Spenglerju, ki je zaslužen za promocijo hokeja v nemško govorečem delu Evrope, si moštva zagotovijo le s povabilom organizatorja. Organizacijske niti ima v rokah klub Davos.

Zmagovalca skupin neposredno v polfinale, uigravanje za OI

Gostitelj Davos se je končne zmage zadnjič veselil leta 2011. Foto: Reuters Za naslov se bojuje šest ekip, razdeljenih v dve skupini, imenovani Cattini in Torriani. Skupini sta poimenovani po udarni švicarski napadalni trojki, ki so jo sestavljali Richard Torriani - Bibi, Hans Cattini - Joe in Ferdinand Cattini - Pic, ta je bila v 30. in 40. letih preteklega stoletja strah in trepet za nasprotne ekipe.

V skupini Torriani igrajo gostitelj Davos, branilec naslova Kanada, ki turnir pod taktirko selektorja Willieja Desjardinsa (ne more računati na vse KHL-ovce) izkorišča za priprave na OI, in Mountfield Hradec Kralove slovenskega branilca Blaža Gregorca, ki se tekmovanja v Švici udeležuje drugič zapored.

Skupino Cattini sestavlja švicarska reprezentanca (vrnila se je po 38 letih), njen trener Patrick Fischer bo turnir izkoristil za sestavo olimpijskega seznama, KHL-ovec Dinamo Riga in novinec, finski elitnoligaš Hämeenlinnan Pallokerho oziroma HPK..