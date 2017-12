Gregorc in druščina po finale proti Kanadi

91. Spenglerjev pokal 2017

V Davosu je na sporedu najstarejši hokejski turnir, na katerega se ekipe uvrstijo z vabilom organizatorja. Na 91. Spenglerjevem pokalu si je z zmago s 4:1 nad KHL-ovcem Dinamom iz Rige polfinale priigral Hradec Kralove Blaža Gregorca, ki se bo v soboto za finale udaril s Kanado. Ekipi sta se srečali že v skupinskem delu, ko so bili s 5:3 uspešnejši javorovi listi. V drugem polfinalnem paru se bosta pomerila Švica in zmagovalec dvoboja med finskim HPK in gostiteljem Davosom.