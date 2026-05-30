Žvegelj in Brglez v finalu Seville

Slovenska veslača Isak Žvegelj in Jakob Brglez sta se odlično odrezala na uvodni tekmi svetovnega pokala v Sevilli. V polfinalu dvojcev brez krmarja sta se s tretjim mestom uvrstila v nedeljski finale (11.18).

Petindvajsetletni olimpijec z Bleda in štiri leta mlajši Mariborčan sta delo opravila suvereno. Že 500 metrov pred ciljem sta si pred posadko Urugvaja priborila prednost, ki sta jo lahko obdržala tudi v finišu, čolna iz Velike Britanije in Norveške pa se nista vmešala v boj za najvišja mesta.

Zmagala sta Romuna Stefan Constantin Berariu in Florin Sorin Lehaci, druga sta bila Litovca Dovydas Stankunas in Domantas Stankunas. Iz prvega polfinala so se v nedeljski boj za zmagovalni oder uvrstili čolni Nove Zelandije, Španije in Švice.

Manj uspešen je bil v svoji polfinalni skupini skifistov Filip Matej Pfeifer. Ljubljančan je zasedel peto mesto in bo veslal v finalu C. Z nastopi pa sta v dvojnem dvojcu že opravili Nina Kostanjšek in Zala Krašovec in v finalu C zasedli tretje, skupno pa 15. mesto.