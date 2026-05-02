Slovenska lokostrelka Živa Lavrinc je osvojila srebrno medaljo na evropskem prvenstvu v paralokostrelstvu, ki je potekalo v Rimu, so sporočili iz krovne Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.

Živa Lavrinc je s srebrom v posamični konkurenci vnovič dokazala, da sodi v sam vrh svetovnega paralokostrelstva. Skozi celotno tekmovanje je nastopala suvereno, v kvalifikacijah je zasedla drugo mesto in bila prosta v šestnajstini finala, v osmini finala je brez težav premagala Rusinjo Viktorijo Safronavo s 6:0, enako prepričljiva je bila v četrtfinalu proti Poljakinji Mileni Olszewski (6:0).

V polfinalu je s 7:3 ugnala še Margarito Sidorenko in si zagotovila veliki finale, kjer se je pomerila z Italijanko Elisabetto Mijno, ki pa je bila boljša s 7:1.

"V finalu je vedno nekaj posebnega igrati, 'živčki' tam delujejo povsem drugače. Seveda si želiš zlata, morda si ga želiš preveč, tako da lahko vsak detajl skvari tvojo predstavo. Z medaljo sem zelo zadovoljna, celotno prvenstvo je bilo uspešno, v Rimu je vedno lepo tekmovati, a streljati v finalu proti Italijanki v Italiji je kar težko," je za zvezo nastop ocenila Lavrinc.

Na EP sta nastopila še Dejan Fabčič in debitant Henrik Plank, ki sta tekmovanje končala v osmini finala. Dejan Fabčič je bil osmi po kvalifikacijah, Plank pa šestnajsti.

Za posebno zgodbo prvenstva je poskrbel Matej Auguštin, ki je na svojem debiju v kategoriji slepih in slabovidnih osvojil četrto mesto. Do tega uspeha je prišel z zelo dobrimi predstavami skozi celotno tekmovanje - v četrtfinalu je s 6:0 premagal Jordija Casellasa Albiola, v polfinalu pa po tesnem obračunu izgubil proti Matteu Panariellu s 4:6. V malem finalu za bronasto medaljo je bil nato uspešnejši Ruben Vanhollebeke, ki je zmagal s 6:0.

V tekmi mešanih dvojic je sta Lavrinc in Fabčič zasedla peto mesto.