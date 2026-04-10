Živa Dvoršak

Petek, 10. 4. 2026, 11.37

Strelstvo, Granada, svetovni pokal

Živa Dvoršak v Granadi do 34. mesta v kraljevski strelski disciplini

Živa Dvoršak | Živa Dvoršak je osvojila 34. mesto. | Foto Kaja Kodba/STA

Foto: Kaja Kodba/STA

Slovenska strelka Živa Dvoršak je na tekmi svetovnega pokala v španski Granadi osvojila 34. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Trikratna olimpijka iz Londona 2012, Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021 je zadela 584 krogov, od tega 198 v ležečem, 194 v klečečem in 192 v stoječem položaju.

Poleg 34-letne Ljubljančanke je v kraljevski strelski disciplini nastopila tudi tri leta mlajša Urška Kuharič. Njenih 582 krogov je zadostovalo za 37. mesto. Strelka iz Prlekije je leže zadela 198, stoje 194, kleče pa 190 krogov.

Tretja slovenska predstavnica v tej olimpijski disciplini Hana Strakušek se prek četrtkovih eliminacij ni prebila na današnjo kvalifikacijsko tekmo.

V današnjem kvalifikacijskem delu je bila najboljša Kitajka Zhou Manman s 594 krogi (199 leže, 198 kleče in 197 stoje). Veliki finale najboljših osmih strelk se bo začel ob 12.30.

V soboto bo na veliko sceno stopila komaj 19-letna Manja Slak. Pred nosilko srebrne kolajne z nedavnega evropskega prvenstva v armenskem Erevanu je nastop v disciplini zračna pištola 10 metrov, poleg nje bo nastopila še Anja Prezelj.

Dvoršak, Kuharič, Strakušek ter Urško Hrašovec v nedeljo čaka še nastop v zračni puški 10 metrov.

Preberite še:

Denis Bola Ujčič
Sportal Denis Bola Ujčič na 44. mestu po preciznem programu v Granadi
Živa Lavrinc
Sportal Paralokostrelka Živa Lavrinc četrta v Bangkoku
Živa Dvoršak
