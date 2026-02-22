Žiga Lin in Eva Alina Hočevar v Avstraliji na stopničkah

V avstralskem Penrithu je ta konec tedna potekalo močno mednarodno tekmovanje, odprto prvenstvo Avstralije, kjer sta Žiga Lin in Eva Alina Hočevar spet posegla po zmagovalnih stopničkah. Žiga Lin je bil najboljši v kanuju in tretji v kajaku, Eva Alina je bila tretja v kajaku, do četrtega mesta pa je prišel kajakaš Martin Srabotnik.

Proga v Penrithu, ki je lani gostila člansko svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah, je v okviru zimskih priprav privabila številne tuje tekmovalke in tekmovalce, ki so odprto prvenstvo Avstralije izkoristili za nabiranje prvih letošnjih tekmovalnih občutkov. Žiga Lin Hočevar je dosegel zmago v konkurenci kanuistov, kjer je z vožnjo brez kazenskih sekund za sekundo in 20 stotink ugnal najbližjega zasledovalca Kaylena Bassetta iz Avstralije, medtem ko je bil tretji njegov rojak Tristan Carter.

Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar Foto: Osebni arhiv Z zanimivim razpletom je postregel finale kajakašev, saj sta si prvo mesto z identičnim časom 95,97 razdelila Čeh Jakub Krejči in Avstralec Benjamin Pope. Za njima se je uvrstil Žiga Lin Hočevar, z zaostankom 3,44 sekunde. Na četrtem mestu je končal Celjan Martin Srabotnik.

V ženski konkurenci je v finalih kajakašic in kanuistk veslala Eva Alina Hočevar ter v kajaku prišla do zmagovalnega odra. Z dvema kazenskima sekundama in zaostankom 2,28 sekunde za domačinko Noemie Fox je bila tretja, medtem ko je drugo mesto osvojila Slovakinja Zuzana Pankova.

V kanuju je Ljubljančanka v kvalifikacijah postavila drugi čas, a v finalu nastopa ni uspela ponoviti, tako da je bila s štirimi kazenskimi sekundami na koncu deseta. Zmaga je z Zuzano Pankovo odšla na Slovaško, druga je bila Avstralka Noemie Fox, tretja pa Poljakinja Klaudia Zwolinska.

Zadnji tekmovalni dan je prinesel še preizkušnje v kajakaškem krosu. Najdlje je prišla Eva Alina Hočevar, ki je obstala v polfinalu, po tem ko je naredila napako v tretjih vratih in tako osvojila tretje mesto v svoji polfinalni skupini. V finalu se je zmage veselila Slovakinja Zuzana Pankova, za njo sta se zvrstili Britanka Kimberley Woods in Čehinja Tereza Kneblova.