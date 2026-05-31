Avtor:
Sportal

Nedelja,
31. 5. 2026,
16.19

Svetovni pokal v kajaku in kanuju, Tacen

Žiga Lin Hočevar v Tacnu slavi še eno zmago!

Žiga Lin Hočevar | Žiga Lin Hočevar je zmagal tudi v kajakaškem krosu. | Foto Aleš Fevžer

Žiga Lin Hočevar je zmagal tudi v kajakaškem krosu.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski kanuist in kajakaš Žiga Lin Hočevar je po zmagi na uvodni posamični tekmi kanuistov v svetovnem pokalu slaloma na divjih vodah v Tacnu zdaj ugnal tekmece tudi v kajakaškem krosu in se veseli še druge zmage na savskih brzicah.

V vseh vožnjah je odlično startal, nato pa več kot prepričljivo držal prednost do konca. To je njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu, prva v krosu.

V finalni vožnji je bil boljši od Francoza Jorisa Helloja, Britanca Josepha Clarka in Španca Davideja Llorenteja.

V izločilnih bojih sta nastopili tudi dve slovenski dekleti, in sicer Eva Alina Hočevar in Lea Novak. Obe sta zmagali v svojih skupinah osmine finala, izpadli pa v četrtfinalu. Hočevar je v svoji skupini zasedla tretje, Novak pa četrto mesto.

