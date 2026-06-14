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Avtor:
STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
17.34

Osveženo pred

19 minut

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Natisni članek
kajak kros Žiga Lin Hočevar Eva Alina Hočevar

Nedelja, 14. 6. 2026, 17.34

19 minut

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Augsburg

Žiga Lin Hočevar v kajakaškem krosu v Augsburgu do četrtfinala

Avtor:
STA

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Žiga Lin Hočevar | Foto Nina Jelenc

Foto: Nina Jelenc

Kajakaši so na tretji tekmi svetovnega pokala v nemškem Augsburgu danes opravili še preizkušnje v kajakaškem krosu. Žiga Lin Hočevar je po osmem mestu v posamični preizkušnji v popoldanskih izločilnih bojih prišel do četrtfinala. V osmini finala je nastope končala najboljša Slovenka Eva Alina Hočevar.

Žiga Lin Hočevar je bil edini slovenski moški predstavnik v izločilnih bojih kajakaškega krosa, discipline v kateri je slavil na prvi tekmi v Tacnu. V osmini finala je zasedel drugo mesto, zaostal je za Britancem Benom Haylettom, nato pa je bil v svoji četrtfinalni skupini tretji.

V finalu je slavil še en Britanec Joseph Clarke, ki je premagal Španca Davida Llorenteja in Belgijca Gabriela De Costerja. Hočevar je v seštevku kajakaškega krosa obdržal vodstvo, a ima zdaj le še točko prednosti pred Clarkom.

V ženski konkurenci je bila Eva Alina Hočevar edina slovenska predstavnica, nastope pa je končala že v osmini finala s tretjim mestom. V posamičnem krosu je bila dopoldan 26. V ženskem finalu je slavila Čehinja Tereza Kneblova. Druga je bila Američanka Evy Leibfarth in Švicarko Aleno Marx.

Brez izločilnih bojev sta po posamičnem krosu ostala Jakob Šavli na 33. mestu in Naja Pinterič, ki je bila po napaki 50. Lea Novak se je medtem nastopu odpovedala.

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