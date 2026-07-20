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Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
18.15

Osveženo pred

29 minut

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Žiga Lin Hočevar kajak kajakaški kros

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 18.15

29 minut

SP v slalomu na divjih vodah

Žiga Lin Hočevar brez izločilnih bojev v posamičnem krosu

Avtor:
STA

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Žiga Lin Hočevar | Žiga Lin Hočevar | Foto Aleš Fevžer

Žiga Lin Hočevar

Foto: Aleš Fevžer

Začelo se je svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Žiga Lin Hočevar se v Oklahomi ni uvrstil v izločilne boje v posamičnem krosu.

Žiga Lin Hočevar
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Ljubljančanu Žigi Linu Hočevarju so sodniki prisodili napako na progi, tako da je kvalifikacijsko preizkušnjo končal na repu razpredelnice. V kvalifikacijah je bil najhitrejši Britanec Joseph Clarke. Za njim sta se uvrstila Čeh Jakub Krejči (+0,16) in Španec David Llorente (+0,44).

Hočevar je v cilj priveslal z zaostankom 3,01 sekunde za vodilnim Britancem, kar bi mu prineslo uvrstitev na 30. mesto, a je zaradi kršitve pravil med vožnjo ostal brez nastopa na izločilnih tekmah.

V večernih urah bo na sporedu še ženska preizkušnja v kajakaškem krosu. Slovenske barve bosta zastopali Eva Alina Hočevar in Lea Novak, skupno pa bo nastopilo 61 tekmovalk.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA bodo nastopili tudi kanuisti Alja Kozorog, Benjamin Savšek in Luka Božič ter kajakaši Lan Tominc, Martin Srabotnik in Peter Kauzer.

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