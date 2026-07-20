Začelo se je svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Žiga Lin Hočevar se v Oklahomi ni uvrstil v izločilne boje v posamičnem krosu.

Ljubljančanu Žigi Linu Hočevarju so sodniki prisodili napako na progi, tako da je kvalifikacijsko preizkušnjo končal na repu razpredelnice. V kvalifikacijah je bil najhitrejši Britanec Joseph Clarke. Za njim sta se uvrstila Čeh Jakub Krejči (+0,16) in Španec David Llorente (+0,44).

Hočevar je v cilj priveslal z zaostankom 3,01 sekunde za vodilnim Britancem, kar bi mu prineslo uvrstitev na 30. mesto, a je zaradi kršitve pravil med vožnjo ostal brez nastopa na izločilnih tekmah.

V večernih urah bo na sporedu še ženska preizkušnja v kajakaškem krosu. Slovenske barve bosta zastopali Eva Alina Hočevar in Lea Novak, skupno pa bo nastopilo 61 tekmovalk.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA bodo nastopili tudi kanuisti Alja Kozorog, Benjamin Savšek in Luka Božič ter kajakaši Lan Tominc, Martin Srabotnik in Peter Kauzer.