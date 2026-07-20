Vsem trem Slovencem spodletelo na prvi tekmi svetovnega prvenstva

V ameriški Oklahomi City se je začelo letošnje svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenska reprezentanca si ni izborila nastopa v izločilnih bojih v posamičnem krosu. Eva Alina in Žiga Lin Hočevar ter Lea Novak so v kvalifikacijskih vožnjah naredili napake in ostali brez nadaljnjih bojev v tej disciplini.

Na moški kvalifikacijski preizkušnji so sodniki Ljubljančanu Žigi Linu Hočevarju prisodili napako na progi, tako da je kvalifikacijsko preizkušnjo končal na repu razpredelnice, identično usodo pa sta nato na ženski tekmi doživeli tudi njegova pet let starejša sestra Eva Alina Hočevar in Lea Novak.

V moških kvalifikacijah je bil najhitrejši Britanec Joseph Clarke. Za njim sta se uvrstila Čeh Jakub Krejči (+0,16) in Španec David Llorente (+0,44). Hočevar je v cilj priveslal z zaostankom 3,01 sekunde za vodilnim Britancem, kar bi mu prineslo uvrstitev na 30. mesto, a je zaradi kršitve pravil med vožnjo ostal brez nastopa na izločilnih tekmah.

Eva Alina Hočevar Foto: Igor Kupljenik Na ženskih kvalifikacijah je bila najhitrejša Avstralka Jessica Fox. Čehinja Katerina Bekova je imela tri, Britanka Lois Leaver pa 12 stotink slabši čas. Hočevarjeva je za trikratno olimpijsko in 14-kratno svetovno prvakinjo iz dežele tam spodaj zaostala 3,72 sekunde, kar bi bil 18. čas med 61 tekmovalkami, zaostanek Novak pa je znašal 14,63 sekunde.

Po premiernem nastopu na letošnjem svetovne prvenstvu bodo slovenske barve v ZDA do konca tedna zastopali tudi kanuisti Alja Kozorog, Benjamin Savšek in Luka Božič ter kajakaši Lan Tominc, Martin Srabotnik in Peter Kauzer. Žiga Lin Hočevar bo nastopil še na drugi preizkušnji v krosu ter kanuju, Eva Alina Hočevar in Lea Novak pa v prav vseh disciplinah.