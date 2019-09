Že pred desetimi leti je bil zelo ambiciozen in še kako prav je imel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Benjamin Savšek je kanuist, ki ima v posamični konkurenci že štiri medalje s svetovnih prvenstev. Leta 2009 na svetovnem prvenstvu v La Seu d'Urgellu je bil Beni še neizkušen tekmovalec, a njegovi apetiti so bili že takrat visoki. "Če pridem v finale, bom ciljal na stopničke," je bil takrat jasen Savšek.

Benjamin Savšek je že od nekdaj veljal za velik talent v divjevodškem cirkusu. Le vprašanje časa je bilo, kdaj bo posegel v sam vrhu tega športa. Jože Vidmar, njegov dolgoletni trener, je za Benija našel pravo formulo in iz njega naredil vrhunskega tekmovalca, ki že zadnjih nekaj let kroji svetovni vrh.

Ljubljanski kanuist je leta 2009 na svetovnem prvenstvu zasedel 19. mesto in obstal v polfinalu. Kaj je leta 2009 po kvalifikacijah povedal Savšek?

Manjka mu še olimpijska medalja

Benjamin Savšek in njegov Jože Vidmar. Foto: Nina Jelenc Benjamin Savšek ima danes v svoji vitrini že štiri medalje s svetovnih prvenstev in kot je pred dnevi dejal, je čas za peto. Prvo medaljo, bronasto, je osvojil leta 2013 v Pragi, nato je bil leta 2014 in 2015 srebrn, leta 2017 pa je v Pauju postal svetovni prvak. Letos je na isti progi postal še evropski prvak.

Če je Peter Kauzer s srebrom na OI v Riu zapolnil zadnje prazno mesto v svoji vitrini, Savšek še čaka na svojo priložnost. Borba za uvrstitev na OI v Tokio bo zelo tesna, saj je v Sloveniji kar nekaj zelo kakovostnih kanuistov.