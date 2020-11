Za šport oprostitev plačila najemnin in sofinanciranje nakupa zaščitnih sredstev

Pri slednjem to pomeni sofinanciranje zaščitnih mask, razkužil in druge podobne opreme. Ni pa v to vključeno sofinanciranje testiranj za novi koronavirus.

Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Blaž Perko je za STA dejal, da so testiranja za športnike predlagali zato, ker dela ne morejo opravljati drugače, kot da so testirani, kar za večino drugih poklicev ne velja. Pa vlada potem tega ni uvrstila med predloge za sprejem v DZ, ker naj bi bila to izjema od splošne prakse.

OKS je sicer predlagal skupaj 29 ukrepov, pet skupaj z današnjima je bilo sprejetih, dva pa delno. Že pred tem so bili sprejeti možnosti vračila kupnine za vstopnice v obliki vrednotnic z enoletnim rokom unovčenja. Omogočen je bil trening registriranim športnikom, ter tudi tekmovanja.

Prilagojeni oziroma poenostavljeni so bili postopki za pridobitev sredstev ter obenem smiselno prerazporejena namembnost porabe glede na omejitev dejavnosti iz letnega programa športa na nacionalni in lokalni ravni. To pomeni, da so prilagojeni roki in načini, ko je mogoče koristiti sredstva, saj številne dejavnosti v tem času niso dovoljene.

Sprejet je bil tudi ukrep povračila nadomestila plače in oprostitev plačevanje prispevkov za socialno varnost za zaposlene v športnih organizacijah, zasebne športne delavce in poklicne športnike.

Izvršni odbor OKS in predsednik slovenskega olimpijskega gibanja Bogdan Gabrovec sta na današnji seji izpostavila, da večina predlogov OKS ni bila udejanjena. Izrazili so upanje in pričakovanja, da jih bodo sprejeli vsaj nekaj v naslednjem, takoimenovanem razvojnem paketu.

OKS to utemeljuje z velikim izpadom dogodkov zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije. Med 17. in 24. novembrom je OKS po marcu letos ponovno izvedel anketo, v kateri je sodelovalo 333 športnih organizacij. Športne organizacije so navedle, da so kot posledico epidemije doživele skupni izpad v višini 22,084 milijona evrov.

Podrobneje so športne organizacije navedle, da imajo izpad sponzorstev v višini 6,3 milijona, pri donacijah 977.000, pri vadninah v višini 2,9 milijona, vstopnicah na športne dogodke 3,5 milijona, zaradi odpovedi športnih dogodkov 4,4 milijona, pri TV prenosih dva milijona, pri oddajanju športnih objektov 244.250 in zaradi drugih razlogov, kot so sredstva občin, prodaja in izposoja športne opreme, 1,7 milijona.

Na drugi strani so zabeležile nepredvidene dodatne višje stroške v skupnem znesku 1,6 milijona, od tega 900.000 za testiranja novega koronavirusa, 367.719 za nakup zaščitne opreme in dezinfekcijskih sredstev ter 285.041 za druge stroške, kot so spremembe režimov potovanj in prilagajanja prenosov športnih dogodkov zaradi prepovedi prisotnosti gledalcev in podobno.