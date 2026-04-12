Strelstvo Živa Dvoršak

Nedelja, 12. 4. 2026, 14.45

1 ura, 7 minut

Svetovni pokal v streljanju, Granada

Z zračno puško na 10 metrov najboljša Slovenka Živa Dvoršak

Živa Dvoršak | Živa Dvoršak | Foto Anže Malovrh/STA

Slovenska strelka Živa Dvoršak je na tekmi svetovnega pokala v španski Granadi s 625,9 kroga osvojila 56. mesto v disciplini zračna puška 10 metrov.

Poleg Žige Dvoršak so nastopile še tri slovenske strelke. Urška Kuharič (624,6) zasedla 66., Urška Hrašovec (624,6) 68., Hana Strakušek (620,0) pa 86. mesto.

Za najboljši slovenski izid na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala je v Andaluziji poskrbela 19-letna Manja Slak, ki je v disciplini zračna pištola 10 metrov v petek osvojila 31. mesto. Njena reprezentančna kolegica Anja Prezelj je preizkušnjo v tej disciplini končala na 55. mestu.

Dvoršak je zasedla 34. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Kuharič je v kraljevski strelski disciplini osvojila 37. mesto, Denis Bola Ujčič pa je bila 58. v disciplini malokalibrska pištola 25 metrov.

Naslednja tekma za svetovni pokal bo na sporedu med 24. in 31. majem v Münchnu, sledita še tekmi med 20. in 29. julijem v Hangzhouju in med 8. in 16. oktobrom v Kairu. Najboljši strelci in strelke s tekem v Španiji, na Kitajskem in v Egiptu bodo nato nastopili še na finalu svetovnega pokala med 3. in 8. decembrom v Rimu.

Med 6. in 18. majem bo v Osijeku na sporedu evropsko prvenstvo v disciplinah na 25 in 50 metrov, med 1. in 15. novembrom pa še svetovno prvenstvo v Dohi. Zavoljo vojne v Iranu je strelsko tekmovanje pod vprašajem, mednarodna strelska zveza (ISSF) pa zaenkrat še ni sporočila morebitne nadomestne gostiteljice svetovnega prvenstva.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.