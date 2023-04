Vodišek v vodstvu po uvodnih plovih kajtarjev na svetovnem pokalu

"Danes smo imeli prvi dan tekmovanja v formuli kajt. Delim si prvo mesto. Rezultati niso bili slabi. Sem zadovoljen. Napake bom popravil, dobre stvari bom skušal peljati naprej. Upam, da bomo imeli bolj miren, boljši veter," je povedal aktualni evropski in svetovni prvak v formuli kite Toni Vodišek.

Tudi v preostalih razredih so Slovenci po slabih vetrovnih razmerah v ponedeljek opravili prve regate. V mešanem razredu 470 sta Tina Mrak in Jakob Božič 35. s 33 točkami za 16. in 17. mestu, mladinca Mija Škerlavaj in Martin Fras pa 69. (66) med 72 posadkami.

Med kajtarkami je sestra Tonija Vodiška Marina na 40. mestu (57 točk). Lin Pletikos je v ilci 6 s 53 točkami na 54. mestu, na katerem je v razredu ilca 7 tudi Žan Luka Zelko, ki ima 41 točk.

Lina Eržen, bronasta s prejšnjega evropskega mladinskega prvenstva, je v iQFOilu 53. (69), na 55. mestu pa med jadralci v istem razredu Val Eržen (19).

Pokal princese Sofie, na katerem nastopa 1259 jadralk in jadralcev iz 66 držav, se bo z zadnjimi regatami zaključil v soboto, 8. aprila.