Vnuk nekdanjega ugandskega diktatorja boksarski dvoboj končal z diskvalifikacijo

Boksar Aziz Abdul, sicer vnuk nekdanjega ugandskega diktatorja Idija Amina, je bil v svojem prvem nastopu na igrah Commonwealtha diskvalificiran zaradi udarca z glavo angleškega nasprotnika. Abdul je po poročanju tujih medijev po diskvalifikaciji začel verbalno obračunavati s sodnikom, po dvoboju pa je sodnikovo odločitev označil za nepošteno.

Abdul je pred dvobojem v supertežki kategoriji z 21-letnim Damarjem Thomasom iz Kilburna dejal, da so ga dedkovi dosežki "navdihnili" in da je "ponosen nanj", poroča angleški časnik The Guardian.

Abdul, znan tudi kot Aziz Ringo po svojem istoimenskem značilnem udarcu, je pred igrami britanske skupnosti narodov napovedal, da bo osvojil zlato medaljo in postal "novi kralj Škotske".

😞 about our Ugandan boxer Aziz Abdul — getting disqualified in a Qtr Final bout with English Damar Thomas, for repeated headbutting — at the Commonwealth Games!#Glasgow2026 pic.twitter.com/oCglth2mJ5 — Magyezi 🫆 (@gyezi_) July 30, 2026

Po diskvalifikaciji je ocenil, da je bila sodniška odločitev nepoštena in nepravilna. "Nisem zadovoljen," njegove besede povzema časnik.

Abdul naj bi po tekmi odklonil tudi pogovor z enim od novinarjev. "Ne, ne ti. Ne maram te," je dejal novinarju iz združenja PA. Ugandski funkcionar ekipe mu je pojasnil, da je tako "zaradi stvari, ki si jih rekel o njegovem dedku".

Po ocenah nekaterih humanitarnih organizacij je Amin po prihodu na oblast z državnim udarom leta 1971 v Ugandi dal ubiti okoli pol milijona ljudi in izgnal okoli 80.000 ljudi azijskega porekla. Število žrtev režima sicer ni natančno znano, po ocenah se giblje med 100.000 in 500.000.