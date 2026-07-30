Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
9.26

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Aziz Abdul Idi Amin boks

Četrtek, 30. 7. 2026, 9.26

1 ura, 36 minut

Vnuk nekdanjega ugandskega diktatorja boksarski dvoboj končal z diskvalifikacijo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Aziz Abdul | Aziz Abdul, sicer vnuk nekdanjega ugandskega diktatorja Idija Amina, je bil v svojem prvem nastopu na igrah Commonwealtha diskvalificiran. | Foto Reuters

Aziz Abdul, sicer vnuk nekdanjega ugandskega diktatorja Idija Amina, je bil v svojem prvem nastopu na igrah Commonwealtha diskvalificiran.

Foto: Reuters

Boksar Aziz Abdul, sicer vnuk nekdanjega ugandskega diktatorja Idija Amina, je bil v svojem prvem nastopu na igrah Commonwealtha diskvalificiran zaradi udarca z glavo angleškega nasprotnika. Abdul je po poročanju tujih medijev po diskvalifikaciji začel verbalno obračunavati s sodnikom, po dvoboju pa je sodnikovo odločitev označil za nepošteno.

Abdul je pred dvobojem v supertežki kategoriji z 21-letnim Damarjem Thomasom iz Kilburna dejal, da so ga dedkovi dosežki "navdihnili" in da je "ponosen nanj", poroča angleški časnik The Guardian.

Abdul, znan tudi kot Aziz Ringo po svojem istoimenskem značilnem udarcu, je pred igrami britanske skupnosti narodov napovedal, da bo osvojil zlato medaljo in postal "novi kralj Škotske".

Po diskvalifikaciji je ocenil, da je bila sodniška odločitev nepoštena in nepravilna. "Nisem zadovoljen," njegove besede povzema časnik.

Abdul naj bi po tekmi odklonil tudi pogovor z enim od novinarjev. "Ne, ne ti. Ne maram te," je dejal novinarju iz združenja PA. Ugandski funkcionar ekipe mu je pojasnil, da je tako "zaradi stvari, ki si jih rekel o njegovem dedku".

Po ocenah nekaterih humanitarnih organizacij je Amin po prihodu na oblast z državnim udarom leta 1971 v Ugandi dal ubiti okoli pol milijona ljudi in izgnal okoli 80.000 ljudi azijskega porekla. Število žrtev režima sicer ni natančno znano, po ocenah se giblje med 100.000 in 500.000.

Aziz Abdul Idi Amin boks
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.