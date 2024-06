Vezonik in Peharc v polfinalu Innsbrucka

Slovenska plezalca Gregor Vezonik in Anže Peharc sta se uvrstila v polfinale tekme svetovnega pokala v športnem plezanju na balvanih v Innsbrucku. V kvalifikacijah sta končala na devetem in 13. mestu.

V kvalifikacijah sta nastopila še Zan Lovenjak Sudar in Matic Kotar, a sta s 27. in 57. mestom tekmovanje že končala. Kvalifikacije je dobil Francoz Samuel Richard pred Špancem Guillermom Peinadom Franganillom in Japoncem Soratom Anrakujem.

V ženski konkurenci je slovenska zvezdnica Janja Garnbret ob vrnitvi na tekme svetovnega pokala zasedla peto mesto v kvalifikacijah, uspešni sta bili še Katja Debevec in debitantka na tekmah svetovnega pokala Jennifer Buckley s sedmim in 11. mestom.

Lucija Tarkuš je za las ostala brez polfinala najboljših 20 plezalk, kvalifikacije je končala na 21. mestu. Sara Čopar je bila 47., Julija Kruder pa 57.

Pri ženskah so bile v kvalifikacijah najboljše Izraelka Ayala Kerem, Francozinja Naile Meignan in Nemka Anna Maria Apel.

Danes bodo v Innsbrucku na balvanih nastopile plezalke, ob 13. uri bo na vrsti polfinale, ob 19.30 pa finale. Dan pozneje bodo ob istih urah še moški boji na balvanih.

V soboto in nedeljo bo na vrsti še težavnost. Kvalifikacije bodo v soboto ob 8.30, polfinale pa ob 19.40. Finale bo v nedeljo, za moške se bo začel ob 19.40, za ženske uro kasneje.

