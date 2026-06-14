Veslaška regata na Bledu uspešna tudi za slovenske tekmovalce

Konec tedna je veslaška zveza Slovenije (VZS) skupaj s Slovensko turistično organizacijo (STO) na Bledu izpeljala 70. izvedbo mednarodne veslaške regate I feel Slovenia. Kot so sporočili z VZS, je tokrat nastopilo 543 veslačic in veslačev iz 18 držav. Uspešni so bili tudi Slovenci.

Na regati, ki je bila tudi dober test pred septembrskim veteranskim svetovnim prvenstvom, so slovenski veslači preizkusili formo za nadaljevanje sezone, in sicer za člane pred svetovnim pokalom v Luzernu, za kategoriji do 19 in 23 let pa pred SP.

Člani so se prvi dan preizkusili v enojcih, kjer so slovenski veslači osvojili prva tri mesta. Zmagal je Isak Žvegelj, drugi je bil Jakob Brglez, tretji pa Aljaž Kunstelj.

Med članicami je bila Nina Kostanjšek prvi dan druga za Madžarko Zoltano Gadanyi, drugi dan, potem ko sta z Zalo Krašovec zaradi poškodbe morali odpovedati nastop v dvojnem dvojcu, pa je zmagala. V dvojcu sta oba dneva nastopili tekmovalki do 23 let Jana Dremelj in Hana Indihar in zmagali.

Danes sta se znova izkazala Žvegelj in Brglez, ki sta v moškem dvojcu premočno zmagala pred madžarsko in hrvaško posadko ter tako potrdila, da peto mesto na svetovnem pokalu v Sevilli ni bilo naključje.

Tudi mladinci so prvi dan nastopili v enojcih, kjer se je s tretjim mestom izkazal Svit Kobler, medtem ko je bil Tevž Pirih četrti. Drugi dan je Kobler z Markom Kosmačem zmagal v dvojnem dvojcu, Pirih pa je bil v dvojcu z Jako Hodnikom drugi.

Med mladinkami je oba dneva Blažka Sedovšek prepričljivo zmagala v enojcu, medtem ko sta bili Ema Kšela in Mia Ravnikar v dvojnem dvojcu drugi.

Slovensko člansko izbrano vrsto čez dva tedna čaka svetovni pokal v Luzernu, kamor potujejo trije enojci - v moški konkurenci Filip-Matej Pfeifer in Isak Žvegelj, v ženski pa Nina Kostanjšek.

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