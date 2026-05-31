Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
16.39

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
veslanje Isak Žvegelj Jakob Brglez

Nedelja, 31. 5. 2026, 16.39

1 ura, 26 minut

Veslanje, svetovni pokal, Sevilla

Žvegelj in Brglez peta v finalu Seville

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Isak Žvegelj | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska veslača Isak Žvegelj in Jakob Brglez sta se odlično odrezala na uvodni tekmi svetovnega pokala v Sevilli. V polfinalu dvojcev brez krmarja sta se s tretjim mestom uvrstila v finale. Petindvajsetletni olimpijec z Bleda in štiri leta mlajši Mariborčan sta v velikem finalu danes osvojila končno peto mesto. Zmagal je novozelandski čoln pred Romunijo in Litvo.

V malem finalu je nastopil skifist Filip Matej Pfeifer in osvojil drugo mesto, skupno sedmo. V finalu B je zaostal le za portugalskim skifistom.

Nastopili sta še slovenski veslačici Zala Krašovec in Nina Kostanjšek, ki sta v finalu C zasedli tretje mesto, skupno torej 15. mesto.

Naslednjo tekmo svetovnega pokala bo sredi junija gostil Plovdiv, serija se bo končala v Luzernu.

Jakob Brglez
Sportal Žvegelj in Brglez v finalu Seville
veslanje Isak Žvegelj Jakob Brglez
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.