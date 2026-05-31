Žvegelj in Brglez peta v finalu Seville

Slovenska veslača Isak Žvegelj in Jakob Brglez sta se odlično odrezala na uvodni tekmi svetovnega pokala v Sevilli. V polfinalu dvojcev brez krmarja sta se s tretjim mestom uvrstila v finale. Petindvajsetletni olimpijec z Bleda in štiri leta mlajši Mariborčan sta v velikem finalu danes osvojila končno peto mesto. Zmagal je novozelandski čoln pred Romunijo in Litvo.

V malem finalu je nastopil skifist Filip Matej Pfeifer in osvojil drugo mesto, skupno sedmo. V finalu B je zaostal le za portugalskim skifistom.

Nastopili sta še slovenski veslačici Zala Krašovec in Nina Kostanjšek, ki sta v finalu C zasedli tretje mesto, skupno torej 15. mesto.

Naslednjo tekmo svetovnega pokala bo sredi junija gostil Plovdiv, serija se bo končala v Luzernu.