Skif in dvojec brez krmarja v nadaljevanje bojev

V Sevilli se je začela sezona svetovnega pokala v veslanju. Skifist Filip Matej Pfeifer si je priboril popoldanski polfinale, Isak Žvegelj in Jakob Brglez v dvojcu brez krmarja sobotni polfinale, Nina Kostanjšek in Zala Krašovec pa bosta v soboto nastopili v finalu C.

Prvi se je na progo podal Pfeifer, ki si je v drugi polovici tekme priboril odločilno prednost pred Grkom Stefanosom Ntusksom. Španec Aleix Garcia na prvem mestu je bil premočan. A glavna tekma ga čaka popoldan. Zaradi velikega števila prijavljenih čolnov imajo skifisti takrat na sporedu četrtfinale, ki bo dalo sobotne polfinaliste.

Olimpijec Isak Žvegelj se je z mladim Jakobom Brglezom zanesljivo zavihtel med najboljših 12. Novozelandca Oliver Welch in Benjamin Taylor sta kmalu ušla na varno razdaljo, a tudi Slovenca na drugem mestu sta ves čas zanesljivo branila svoj položaj in odbijala napade tekmecev.

Manj uspešna je bila nova kombinacija ženskega dvojnega dvojca z olimpijko Nino Kostanjšek in Zalo Krašovec, ki se je za veslanje odločila v lanski sezoni. Hči nekdanjega odličnega veslača Robija Krašovca je ob prvem stiku z vesli potrdila velik talent, vseeno pa za spopad s svetovno konkurenco potrebuje še kopico treninga.

V svoji skupini sta Slovenki zasedli četrto mesto za obema romunskima čolnoma in Veliko Britanijo. Še 500 metrov pred ciljem sta bili drugi.

"Z jutranjim delom smo lahko vsi zadovoljni. Obe moški posadki sta izpolnili prvi cilj, ženski del ekipe pa je v končnici nekoliko popustil. Glede na to, da gre za povsem novo posadko z Zalo, ki se je šele lani priključila našemu športu, je bil nastop zelo pogumen, več pa od tega čolna še ne smemo zahtevati," je za STA prve nastope ocenil selektor Jan Ilar.