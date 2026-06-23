"Počutil sem se kot majhen otrok," nam je zaupal legendarni slovenski kajakaš Peter Kauzer, ki kljub zrelim letom še vztraja v vrhunskem športu. Hrastničan se zaveda, da mora včasih sprejeti tudi bolj radikalne odločitve.

Pred časom je Peter Kauzer na družbenih omrežjih zapisal, da se je po dolgih 21 letih odločil za stilsko spremembo, a smo med pogovorom izvedeli, da je bila ta le začasna. Peter je namreč že dolga leta znan po rumeno-črni barvni kombinaciji čolna, na zadnjem svetovnem pokalu pa smo ga videli tekmovati v črnem čolnu. Razkril je, da je v Augsburgu tekmoval le v začasnem, testnem čolnu.

Peter Kauzer je v Augsburgu nastopil v nekoliko drugačnem čolnu. Foto: Guliverimage

Kdo ga je prisilil v to?

Ob vsem tem je veliko pomembneje, da se je 42-letni kajakaš po sedmih letih odločil za menjavo modela čolna, kar je, sploh sredi sezone, velika in tudi tvegana poteza. A za zdaj se zdi, da se je izkušeni slovenski športnik odločil pravilno.

"Saj je bil tudi stari model čolna še vedno zelo dober. A postavljavci prog na tekmah so me pravzaprav prisilili, da sem si nekoliko olajšal življenje, če lahko tako rečem. Potreboval sem bolj enostaven čoln, ki se hitreje in lažje obrača. Proge so danes postavljene tako, da praktično ne moreš več razviti prave hitrosti, niti ne moreš pustiti čolna, da steče. Ves čas gre za ustavljanje, obračanje, veliko prog pa je postavljenih tudi proti toku. S tem čolnom prihranim precej več energije, hkrati pa je veliko lažje odpeljati določene elemente na progi," nam je na začetku povedal srebrni olimpijec iz Ria de Janeira 2016.

Dvakratni svetovni prvak se v zadnjem obdobju nikakor ne more strinjati s postavitvijo prog, saj jih po njegovem mnenju postavljajo v nasprotju s tem, kar proga ponuja. Zakaj je tako? Pravi, da to ni vprašanje zanj, in priznava, da se pri takšnih postavitvah precej muči, zato se je sredi sezone odločil za spremembo modela.

Bila je zadnja priložnost

Na uvodnih tekmah mu ni šlo vse po načrtih in zaradi nekaj smole, kot sam pravi, so bili rezultati daleč od pričakovanega. Velik preobrat se je zgodil na tekmi svetovnega pokala v Augsburgu, ko se je s četrtim časom uvrstil v finale, tam pa nekoliko pokvaril uvrstitev in tekmovanje končal na 11. mestu. Kot kaže, se je nov model čolna obnesel.

"Ta model čolna sem poznal že od prej, a mi ni bil povsem všeč. Medtem so ga še nekoliko izboljšali in nadgradili. Ko sem ga zdaj preizkusil, mi je bil všeč. Dogovorili smo se, da za tekmo svetovnega pokala v Augsburgu vzamem testni čoln in ga tam preizkusim. To je bila zadnja priložnost, da pred naslednjimi tekmami zamenjam model čolna. Naslednje tekme bodo namreč izjemno pomembne, saj se že zbirajo točke za olimpijske igre oziroma kvote za državo. Vsi se zavedamo, da bo zelo zahtevno, saj si v prvi fazi olimpijsko kvoto zagotovi le šest držav," nam je razlagal Kauzer in odločno zatrdil, da je bila menjava čolna korak v pravo smer.

"Čolna še nisem imel povsem pod nadzorom in tudi zato sem v finalu naredil nekaj napak." Foto: Guliverimage

Z le štirimi treningi do najboljšega rezultata sezone do zdaj

"V finalu v Augsburgu se je poznalo, da sem z novim čolnom opravil le štiri treninge. Gre za povsem drugačen način veslanja. Drugače izbiraš linije in vse to sem vzel v zakup. Zavedal sem se, da obstaja večja možnost za napake, a sem si rekel, da bom poskusil že tam, da se s tem ne bi ukvarjal tik pred svetovnim prvenstvom in da vsaj eno tekmo odpeljem v novem čolnu."

"Čolna sicer še nisem imel povsem pod nadzorom in tudi zato sem v finalu naredil nekaj napak. A to ni nič takšnega, kar bi me vrglo iz tira. Kvalifikacijska vožnja je bila zelo dobra. Res sem se dobro počutil v čolnu. Tudi drugi so mi rekli, da me po dolgem času spet vidijo veslati tako kot sem v svojih najboljših letih. To mi je veliko pomenilo. V čolnu sem se počutil kot majhen otrok."

Foto: Kajak kanu klub Hrastnik

Do svetovnega prvenstva na olimpijski progi v Oklahomi je še en mesec. Meni, da ima dovolj časa, da se bo do takrat povsem navadil na čoln. Prav tako zaradi tega ne bo nič več treniral. Predvsem mu je pomembno, da bo vse stvari uredil še pred drugim oziroma glavnim delom sezone.

"Treniral bom povsem normalno. Ravno v nedeljo sem se vrnil iz Flattacha, kjer sem bil na tekmi ECA Junior Cup. Tja sem peljal klubske tekmovalce in bil v vlogi trenerja. Lahko bi rekel, da sem imel štiri dni aktivnega dopusta. Ni skrivnost, da imam v klubu svojo skupino, a zaradi tega moji treningi ne trpijo. To mi je v veliko veselje, saj lahko svoje znanje prenašam na mlajše. Še posebej lepo je, ker vesla tudi moja hčerka, tako da skupaj preživiva še nekaj dodatnega časa na vodi."

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