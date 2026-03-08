Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
8. 3. 2026,
14.20

Vaterpolo, liga AWL

Vaterpolistom Branika po hudem boju naslov v ligi AWL

vaterpolo žogo splošna | Foto STA

Foto: STA

Vaterpolisti mariborskega Branika so po izvajanju petmetrovk v finalu lige AWL ugnali zagrebško Mladost z 19:18 in osvojili naslov. V rednem delu se je tekma končala 15:15 (5:4, 1:6, 4:2, 4:3).

Že pred tem je Ljubljana Slovan v boju za tretje mesto premagala Opatijo s 16:15 (6:4, 5:4, 3:5, 2:2).

Za Mariborčane je naslov lepa popotnica za nastop na zaključnem turnirju evropskega pokala challenger prihodnji teden v Carigradu. Danes so dokazali, da znajo v ključnih trenutkih igrati dober vaterpolo. V finalu so v prvem delu namreč že vodili s 5:3, nato pa dopustili tekmecem sedem zaporednih golov, a so se vseeno vrnili in osvojili naslov.

Že v soboto je peto mesto osvojil kranjski Triglav.

