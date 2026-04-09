Vaterpolisti visoko izgubili z Gruzijci

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na svetovnem pokalu divizije 2 po porazih z Nemčijo (15:22) in Slovaško (8:13) doživela pričakovan poraz z Grozijo. Tekmeci so bili boljši s 24:7 (6:1, 6:4, 6:1, 6:1).

Gruzijski vaterpolisti so tudi na tekmi s Slovenci potrdili, da so v zadnjih letih naredili velik korak v smeri proti najboljšim ekipam na svetu. Na turnirju na Malti so popolnoma nadigrali varovance slovenskega selektorja Mirka Vičevića.

Okrepljeni z odličnima vratarjema, ki sta zbrala kar 14 obramb, Slovenca na drugi strani sedem, so že v uvodnem delu povedli s 6:0, preden je kapetan Aljaž Troppan vendarle dosegel prvi gol za izbrano vrsto. Enej Potočnik in Aljaž Troppan sta v drugem delu znižala na 3:7 in vse je kazalo, da poraz morda le ne bo tako visok.

Popolnoma pa so tekmeci prevzeli pobudo po menjavi strani, ko je v tretji četrtini razlika prvič postala dvomestna (16:6). Ob že omenjenih sta gole za Slovenijo dosegla še Nace Štromajer in Marcel Lipnik.

V nadaljevanju bo Slovenija svojo priložnost za premierno zmago v svetovnem pokalu iskala s tekmeci nižjega ranga, ki jih bo v boju za razvrstitev med 17. in 24. mestom določil koeficient po današnjih tekmah.

Slovenija : Gruzija 7:24 Bazen Cottonera, sodnika: Alexandrescu (Romunija), Ciger (Turčija).

Slovenija: Smolič, Šantak, Čanč, Ćetković, Lipnik 2, N. Štromajer 1, Fičur, Berić, Cerar, Troppan 2, Potočnik 2, Udovč, Kirasič, Petrović, B. Štromajer.

Gruzija: Razmadze, Tkešelašvili 1, Dadvani 5, Šušiašvili 2, Bitadze 2, Vasić 2, Jahaia 6, Ahvlediani 4, Meskhi, Šarić, Čikovani 1, Pješivac, Gvetadze, Matčavariani 1.

