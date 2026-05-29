Vaterpolisti Kopra v polfinalu pokala presenetili Triglav

Koper in Ljubljana Slovan sta prva polfinalista vaterpolskega pokala Slovenije. Na bazenu Bonifika so Koprčani po drami in izvajanju petmetrovk izločili branilce naslova kranjski Triglav z 18:17, v dvoboju prve in druge ekipe Ljubljane Slovana je brez boja napredovalo prvo moštvo.

Rezultatsko so na svoj račun v Kopru prišli predvsem gledalci. Ne ena ne druga ekipa ni dosegla več kot dva gola prednosti.

Izenačen je bil tudi zadnji del, v sami končnici pa je Mitja Treu 41 sekund pred koncem poskrbel za vodstvo Primorcev, vsega šest sekund pred zadnjim piskom pa je izenačil Filip Cvijanović Tepina za 13:13 (1:2, 3:2, 5:4, 4:5). Bolj zbrali so bili s 5:4 pri izvajanju petmetrovk Koprčani.

A tudi ob petmetrovkah so gledalci bili na trnih vse do zadnje serije. Takrat se je roka zatresla gostujočemu igralcu Aleksandru Paunoviču. Dejan Lazić pa je z zadnjim strelom v seriji domačim potrdil napredovanje.

Pri Kopru sta po tri gole dosegla Mitja Treu in Alessandro Fumo, pri Triglavu pa pet Jaša Lah.

V Ljubljani bi moral potekati dvoboj prve in druge ekipe Ljubljane Slovana, a so tekmo prireditelji zaradi težav v drugem moštvu odpovedali.

Preostali četrtfinalni tekmi Calcit Water Polo - ŠD Kranj 75 (16.30) in AVK Branik Maribor - ŠD Racman (18.00) bosta v soboto na bazenu Pod skalco v Kamniku.