V Rimu dva svetovna rekorda in trije finali Neže Klančar

Plavalka Neža Klančar je na mitingu Sette Colli v Rimu zasedla šesto mesto na 50 metrov prosto ter sedmo na 50 m delfin in 100 m prosto. Zmagovalki na 50 in 100 m prosto sta ob tem v Rimu dosegli nova svetovna rekorda.

Olimpijska finalistka Neža Klančar, v omenjenih disciplinah tudi slovenska rekorderka, je bila v vseh treh finalih le nekaj desetink oddaljena od osebnega rekorda. Delfinovo razdaljo je preplavala v 26,35 sekunde, kravlovi pa z dosežkoma 24,72 in 54,78.

"Na 50 m delfin je bil izid prava katastrofa. Ne vem, ali so krive naporne priprave, ali vročina, ampak z dosežkom ne morem biti zadovoljna. Na 100 m prosto sem dosežke že malo dvignila, še najbolje pa mi je šlo danes na 50 m prosto. Ti časi so na ravni izpred olimpijskih iger v Pekingu in vem, da to lahko dvignem," je za STA povedala Ljubljančanka.

Za prvi svetovni rekord na mitingu sedmih gričev v Rimu je že v soboto poskrbela Nizozemka Marrit Steenbergen z 51,68 na 100 m prosto, ki je za tri stotinke sekunde izboljšala prejšnjo najboljšo znamko Sarah Sjöström, ki jo je Švedinja odplavala pred slabimi devetimi leti na svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

V nedeljo je zablestela še Američanka Gretchen Walsh na 50 m prosto. S 23,55 je bila še štiri stotinke sekunde hitrejša kot njena rojakinja Kate Douglas pred devetimi dnevi v Indianapolisu. Odlična je bila tudi drugouvrščena Sjöström s 23,86. Italijanka Sara Curtis je s 24,09 poskrbela za italijanski rekord.

Na 50 m delfin je Walsh s 24,51 rekord Sjöström zgrešila za osem stotink sekunde, Švedinja na drugem mestu je v Rimu razdaljo preplavala 25,05 sekunde.

"To kar delajo te plavalke v bazenu je noro in ne vem, kaj počnejo na treningih, posebej na univerzi v Virginii. Sama sem seveda vesela, da sem del teh tekem, saj ne gre za vsakdanje nastope. To sem zdaj doživela trikrat. Bila sem v polfinalu Fukuoke, kjer je svetovni rekord na 50 m prosto plavala Sjöström (23,62 STA) in zdaj kar v dveh takih finalih. Moja želja seveda je, da bom tem tekmovalkam in njihovim dosežkom čim bližje," je z Apeninskega polotoka še sporočila slovenska reprezentantka.

Skupaj so plavalci v letu 2026 dosegli pet svetovnih rekordov v 50-metrskih bazenih. Ob Steenbergen in Walsh, ki je bila rekordna tudi na 100 m delfin (54,33), sta najboljšo znamko na svetu izboljšala še Avstralec Cameron McEvoy na 50 m prosto (20,88) ter že omenjena Američanka Kate Douglass prav tako na 50 m prosto (23,59).