Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli 3. sezono Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države, bo več kot 70.000 slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi.

Kot je ob uradnem odprtju iger, ki po državi sicer potekajo že nekaj tednov, povedal predsednik Športnih iger mladih Slovenije Tevž Korent, te pomenijo veliko priložnost za mlade v Sloveniji, da se preizkusijo v desetih različnih športnih disciplinah, ki so popolnoma brezplačne za vse.

Športne igre je Korent uradno odprl skupaj z mariborskim županom Sašo Arsenovićem, ki je ob tem spomnil, da je Maribor kot gostitelj olimpijskega festivala evropske mladine že od leta 2023 del olimpijske družine, prav tako so že vsa tri leta del čudovite zgodbe, ki mlade športnike povezuje s športnimi legendami.

Veličastni dogodek so s svojo prisotnostjo popestrili številni vrhunski nekdanji slovenski športniki.

Kot se za takšno prireditev spodobi, so prižgali tudi ogenj. Ta čast je pripadla atletinji Aniti Horvat, ki je baklo na stadion prinesla v družbi še nekaterih nekdanjih vrhunskih športnikov, med drugim mariborske nogometne legende Marcosa Tavaresa, dobitnice olimpijske medalje v atletiki Brigite Bukovec in olimpijca v smučarskem krosu Filipa Flisarja. Med gosti sta bila tudi nekdanji nogometaš Zlatko Zahović in legenda tenisa Mima Jaušovec.

V Sloveniji se bo tekmovalo v več kot 40 občinah

Plazma Športne igre mladih že več kot 30 let povezujejo otroke skozi šport, fair play, prijateljstvo in zdrav način življenja. Od začetka do danes je na igrah sodelovalo že skoraj 3,5 milijona otrok in mladih, letos pa bo na Hrvaškem, v Bosni Hercegovini, Srbiji, Sloveniji in prvič tudi v Severni Makedoniji sodelovalo več kot 400.000 otrok.

Mladi se merijo v malem nogometu, odbojki in odbojki na mivki, rokometu, ulični košarki, tenisu, namiznem tenisu, atletiki, šahu in boju med dvema ognjema.

V Sloveniji tekmovanje poteka v približno 80 krajih, vključilo se je več kot 40 občin. Osrednji namen dogodka ni zgolj tekmovanje, temveč predvsem druženje, zabava in tkanje novih prijateljstev. Rezultati so pri tem v drugem planu.

Marca je ambasador tretje izvedbe športnih iger mladih v Sloveniji postal nekdanji slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić, predstavitve pa so se na ljubljanskem gradu udeležili številni visoki gostje na čelu s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom.

Eden pomembnih podpornikov, da so igre brezplačne za udeležence, je namreč prav fundacija Uefe za otroke, Čeferin pa je med ambasadorji celotnih iger.

