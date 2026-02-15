V Ljubljani do kolajne še Nika Tomc

Slovenski judoisti so na svetovnem pokalu Ljubljana European Open 2026 v Stožicah osvojili tri kolajne. Sobotnemu zlatu Kaje Kajzer in srebru Davida Štarkla je v nedeljo bron v kategoriji do 57 kg dodala še Nika Tomc iz celjskega Sankakuja.

Devetnajstletna Nika Tomc je v Ljubljani branila srebro z lanskega tekmovanja. Po prostem prvem krogu je najprej ugnala Italijanko Silvio Pellitteri, nato pa spet Španko Malin Wilson, ki jo je lani ugnala v polfinalu tega tekmovanja in nato v četrtfinalu Linza, kjer je nato z drugim mestom dosegla prvi velik mednarodni uspeh v članski kategoriji.

Tudi dvoboj s Kazahstanko Dano Abdirovo je Tomc dobila z iponom. Zalomilo se je v polfinalu, kjer slovenska reprezentantka ni izničila prednosti Brazilke Sarah Souza. V boju za bron je Tomc obvladovala Britanko Ammi Takahashi, vseeno pa se je po dveh minutah in pol znašla v nevarni situaciji, saj je tekmica že pritisnila Slovenko v končni položaj, iz katerega pa se je Tomc izvila, takoj v naslednjem napadu pa dosegla odločilni met. Prednost je suvereno obdržala do konca.

V isti kategoriji je do repasaža in sedmega mesta prišla tudi judoistka Slovenj Gradca Jevgenija Gajić, njen klubski kolega Nace Herković je sedmo mesto osvojil v moški kategoriji do 81 kg.