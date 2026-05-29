V Kopru navijače razveselila Lucija Hribar in Beno Kunst

Slovenska gimnastična reprezentanca tudi drugi dan kvalifikacij svetovnega izziva v Kopru ni ostala praznih rok. Beno Kunst na preskoku in Lucija Hribar na gredi sta najbolj razveselila domače navijače v Bonifiki in poskrbela, da bo imela slovenska vrsta tudi v nedeljo dva aduta za kolajne.

Čeprav Benu Kunstu kvalifikacijski nastop na preskoku ni uspel po željah, prvi skok je doskočil v preval, drugega je opravil bolje, se je s peto oceno 12,983 točke uvrstil v nedeljski finale. Brežičan se šele vrača po poškodbi, za finale pa napoveduje boj za odličja. "Sezono sem res dobro začel in če bi bilo vse po načrtu, bi tukaj prikazal težja skoka, ampak sem moral zaradi poškodbe nekaj časa prisilno počivati. To je moja prva tekma po poškodbi in vesel sem, da sem prebil led," je po nastopu povedal 24-letni telovadec.

Beno Kunst Foto: Boštjan Podlogar/STA "Res se mi je kamen malo odvalil od srca, čeprav se ni izšlo tako, kot sem upal. Še vedno me boli gleženj, pri drugem skoku me je malo bolj zategnilo, tako da upam, da bom do nedelje to saniral," je dodal Kunst in za finale napovedal: "Pri prvem skoku imam ogromno rezerve, danes nisem imel dobrega občutka, v nedeljo pa se bom, če bo vse po načrtu, boril za medalje."

Lucija Hribar je četrtkovo razočaranje po padcu na dvovišinski bradlji hitro pozabila in se v današnjih kvalifikacijah uspešno predstavila tako na gredi kot parterju. Na gredi si je s šesto oceno kvalifikacij 12,766 točke priborila tudi finale. "Resda sem bolj pričakovala, da se bom uvrstila v finale na bradlji, ki je moje najmočnejše orodje, tako da mi je bilo težko 'požreti' napako. Danes sem bila po razočaranju skoraj brez motivacije, ker me je padec na bradlji res prizadel, ampak se mi je na koncu uspelo zbrati in sem potem tudi prikazala zelo lep nastop. Zelo sem vesela, da sem vsaj nekje v finalu, saj mi domača tekma res veliko pomeni," je povedala 24-letna telovadka, ki je bila na parterju (12,000) 17.

Na gredi se je izkazala tudi Zala Trtnik, ki bi se z oceno 12,666 prav tako uvrstila v nedeljski boj za odličja najboljše osmerice, vendar je nastopila zunaj konkurence. Vita Prijanovič je po padcu na tem orodju z 10,966 zasedla 29. mesto, na parterju pa je bila z 11,933 točke 20. Kevin Buckley se je po letu dni premora zaradi poškodb spet vrnil na tekmovanja in nastopil s težjima sestavama na bradlji in drogu. Na bradlji je padel z orodja in z 11,800 zasedel 22. mesto, na drogu pa je sestavo izpeljal brez večje napake in imel dvanajsti dosežek (12,833).

Na drogu se je v kvalifikacijah predstavil tudi Toni Kastelic in z 12,166 točke končal na 15. mestu. V soboto sledijo prve končne odločitve za kolajne, med najboljšo osmerico finalistov se bosta borila Teja Belak na preskoku in Luka Bojanc na krogih.

Med kvalifikacijami telovadk na gredi je gledalcem v Kopru zastal dih, ko je pri seskoku z orodja na glavo padla brazilska telovadka Lorrane Oliveira. Tekma je bila prekinjena, zdravnica in reševalci so jo oskrbeli na terenu, pregled v izolski bolnišnici pa k sreči ni pokazal hujših poškodb.