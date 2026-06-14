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Avtor:
STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
12.15

Osveženo pred

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kajak Žiga Lin Hočevar Eva Alina Hočevar slalom na divjih vodah

Nedelja, 14. 6. 2026, 12.15

57 minut

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Augsburg

V izločilne boje kajakaškega krosa le Žiga Lin Hočevar

Avtor:
STA

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Žiga Lin Hočevar | Žiga Lin Hočevar | Foto Igor Kupljenik

Žiga Lin Hočevar

Foto: Igor Kupljenik

Kajakaš Žiga Lin Hočevar je v kvalifikacijah svetovnega pokala v nemškem Augsburgu v posamični preizkušnji kajakaškega krosa zasedel osmo mesto. S tem se je uvrstil tudi v popoldanske izločilne boje najboljših 32 tekmovalcev. V ženski konkurenci je bila od Slovenk najboljša Eva Alina Hočevar na 22. mestu.

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Kajakaški vikend na brzicah v Augsburgu se končuje s preizkušnjama v krosu. V moški posamični konkurenci je bil na kvalifikacijah najboljši Španec Manuel Ochoa, ki je za štiri stotinke sekunde ugnal Rusa Jegorja Smirnova. Tretje mesto je pripadlo Italijanu Giovanniju De Gennaru (+0,51). Žiga Lin Hočevar je na progi zaostal 82 stotink sekunde, kar je bilo dovolj za osmo mesto. Za las je brez izločilnih bojev ostal Jakob Šavli. Zaostal je 3,34 sekunde in na 33. mestu za 14 stotink zgrešil popoldanske boje.

Od Slovenk se je osmino finala uvrstila le Eva Alina Hočevar s 26. časom. Za zmagovalko posamičnega krosa, Nemko Ricardo Funk, je zaostala 4,73 sekunde. Druga je bila v tesnem razpletu pri vrhu Čehinja Tereza Kneblova z vsega dvema stotinkama zaostanka, tretja pa Američanka Evy Leibfarth (+0,10). Brez popoldanskih bojev je po napaki ostala Naja Pinterič, medtem ko se je Lea Novak nastopu odpovedala.

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