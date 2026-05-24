Usik ubranil naslove in poslal čustveno sporočilo

Ukrajinski boksar Oleksandr Usik je sinoči v Gizi v Egiptu ubranil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po verzijah WBA, WBC in IBF, potem ko je s s knockoutom predčasno premagal Nizozemca Rica Verhoevena, ikono kickboksa in relativnega novinca v boksu. S tem je v petindvajsetem dvoboju dosegel prav toliko zmag.

Devetintridesetletni Ukrajinec, olimpijski zmagovalec iz Londona 2012, je v zadnjih sekundah enajste in predzadnje runde z močnim aperkatom podrl na tla Verhoevena, ki je šele drugič nastopil v boksarski borbi.

Sodnik se je nato odločil, da bo dvoboj prekinil šele sekundo pred koncem runde, kar je razjezilo izzivalca svetovnega prvaka. Rezultatski lističi so v času prekinitve kazali izide posameznih sodnikov 95:95, 95:95 in 96:94, torej tesno vodstvo Verhoevena.

Nizozemec se je po štetju spet postavil na noge in se je zdel sposoben nadaljevati dvoboj, zato bo odločitev sodnikov zagotovo sprožila razpravo med ljubitelji boksa.

"Mislim, da je bila prekinitev prezgodnja, a na koncu to ni moja odločite. Želel sem, da me sodnik pustil nadaljevati v dvanajsti rundi. Zdelo se mi je, da sva bila po točkah precej izenačena," je dejal 36-letni Verhoeven.

Our life is that crazy: in between hiding from Russian missiles and drones many Ukrainians watched the fight between Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven.



Usyk just won!

Congratulations!

Slava Ukraini! pic.twitter.com/OY7vu5eogp — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 23, 2026

Usik: Vem, da Ukrajinci trenutno sedijo v bombnem zaklonišču

"Vem, da ukrajinski ljudje trenutno sedijo v bombnem zaklonišču, tudi moja hči. Poslala mi je sporočilo: 'Očka, ljubim te, zmagal boš.' Ta boj je bil težak. Bil je dober boj," je dejal Usik.

Julija lani je na londonskem stadionu Wembley pred 100.000 gledalci v peti rundi s knockoutom premagal Britanca Daniela Duboisa ter ponovno združil vse štiri šampionske pasove v verzijah WBA, WBC, WBO in IBF.

Maček, kot kličejo Usika zaradi neverjetne hitrosti, agilnosti in spretnosti v boksarskem ringu, tudi po dvoboju v Egiptu ostaja neporažen v kraljevski boksarski kategoriji.