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Avtor:
STA

Torek,
21. 7. 2026,
20.00

Osveženo pred

6 minut

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veslanje Olaf Tufte Iztok Čop

Torek, 21. 7. 2026, 20.00

6 minut

(1976–2026)

Umrl je legendarni veslač Olaf Tufte

Avtor:
STA

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Olaf Tufte | Olaf Tufte | Foto Guliverimage

Olaf Tufte

Foto: Guliverimage

V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte, dolgoletni tekmec in prijatelj slovenskega olimpijskega šampiona Iztoka Čopa.

Olaf Tufte je bil tudi poročna priča Iztoku Čopu, pred dobrimi 15 leti pa sta tekmovalca razmišljala tudi o skupnih nastopih v dvojnem dvojcu.

Natančnih razlogov o smrti veslača domači še niso sporočili. Doslej je jasno, da so ga našli nezavestnega na domači kmetiji, kljub prevozu v bolnišnico pa mu zdravniki niso mogli več pomagati, poroča Reuters.

Olaf Tufte je bil dolgoletni tekmec Iztoka Čopa. Bila sta tudi dobra prijatelja. | Foto: AP / Guliverimage Olaf Tufte je bil dolgoletni tekmec Iztoka Čopa. Bila sta tudi dobra prijatelja. Foto: AP / Guliverimage

Norvežan je imel bogato kariero, nastopil je na sedmih olimpijskih igrah, od Atlante leta 1996 do Tokia leta 2021, in osvojil dve zlati, eno srebrno ter eno bronasto medaljo.

Naslova olimpijskega prvaka v skifu je osvojil na igrah v Atenah leta 2004 in štiri leta pozneje v Pekingu, na igrah v Sydneyju leta 2000 pa je bil srebrn, ko sta s partnerjem Fredrikom Bekknom morala priznati premoč Čopu in Luki Špiku. V Riu de Janeiru 2016 je bil v dvojnem dvojcu bronast.

Nazadnje je Tufte na olimpijskih igrah tekmoval pri 45 letih v Tokiu 2021, ko je nastopil v četvercu brez krmarja in z ekipo zasedel deveto mesto.

Na svetovnih prvenstvih je osvojil dve zlati, eno srebrno in tri bronaste kolajne.

veslanje Olaf Tufte Iztok Čop
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