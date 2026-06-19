Jorgić ubranil sedem zaključnih žogic in rešil slovensko čast

Slovenski namiznoteniški igralci so bili blizu, da na sicer močnem domačem turnirju WTT Star Contender v Ljubljani ostanejo brez zmage. Po samih četrtkovih porazih je bil najboljši Slovenec Darko Jorgić, šesti nosilec, blizu, da črno serijo Slovencev dokonča, a se je prti Tajvancu rešil iz izgubljenega položaja in napredoval med najboljših 16 igralcev.

Potem ko je bil v prvem krogu prost, mu je žreb v drugem krogu namenil Tajvanca Hung Jing-Kaija. Hrastničan je tekmeca videl prvič, ker pa gre za mladega azijskega novinca na turnirjih, se ga je, sodeč po izjavah, kar malce bal.

Po prvem nizu ni bilo videti, da upravičeno, tudi v drugem je še vodil z 8:5, a nato zašel v krizo. Tajvanec je dobil osem točk zapovrstjo, izenačil na 1:1, nato pa si priboril še prednost v tretjem nizu. Darko Jorgić je sicer vzpostavil ravnotežje, vendar je v končnici vendarle klonil.

Darko Jorgić se bo v soboto pomeril s Francozom Simonom Gauzyjem. Foto: Aleš Fevžer

Blizu poraza je nato bil tako v četrtem kot v petem nizu. V četrtem je zaostajal z 8:10, a rešil tri zaključne žoge, v petem pa s 7:10, a Tajvancu tudi to ni bilo dovolj, da bi zmagal. Slovenski as je skupno ubranil sedem zaključnih žog in se, kot je sam priznal, kljub ne najboljši igri uvrstil v osmino finala.

Ni bil pravi Darko, a ga je rešila močna glava

"Prvi krogi so vedno najtežji, to vedno poudarjam. Startal sem suvereno, nato pa dovolil tekmecu preobrat. Začutil je mojo igro, začel vračati nemogoče žogice, jaz pa sem padel fizično in psihično. Nisem bil pravi Darko, nisem bil agresiven, samo čakal sem na njegove napake in to bi se mi lahko maščevalo. A rešila me je močna glava. Mislim, da ga je bilo strah zmagati, glede na to, da je praktično nerangiran igralec, to ni nič čudnega. Nisem pokazal svojega najboljšega namiznega tenisa. Moj 'backhand' ni deloval, kot bi si želel. Motila me je tudi sopara, zaradi katere nisem dobro čutil loparja, toda najpomembneje je, da sem zmagal," je po obračunu dejal Jorgić.

Darko Jorgić je rešil slovensko čast. Foto: Aleš Fevžer

Za uvrstitev v četrtfinale so bo v soboto dopoldne meril s Francozom Simonom Gauzyjem, 12. nosilcem. "Zadnja dva obračuna proti njemu sem izgubil. On nazaj vrača še več žogic, kot jih je danes Tajvanec. Zanj ni izgubljene žoge, spet me čaka težko delo. Upam pa na še večjo pomoč gledalcev, skupaj Francoza lahko premagamo," se nadeja pomoči slovenski igralec.