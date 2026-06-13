Sobota, 13. 6. 2026, 18.00
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70. junijska veslaška regata na Bledu
Na tradicionalni regati slovenski junak dneva Isak Žvegelj
Bled te dni gosti jubilejno 70. junijsko veslaško regato. Po tradiciji je bil prvi finalni dan namenjen manjšim posadkam, v enojcu pa si je novo zmago priboril olimpijec iz domačega kluba Isak Žvegelj.
Isak Žvegelj je za skoraj osem sekund ugnal mlajšega partnerja v dvojnem dvojcu Mariborčana Jakoba Brgleza, ob odsotnosti Mateja Filipa Pfeiferja pa je tretje mesto zasedel še en blejski veslač Aljaž Kunstelj.
V ženski konkurenci je morala veslačica Ljubljanice Nina Kostanjšek priznati premoč Madžarki Zolstani Gadanyji, ki je tekmo v svoj prid odločila v drugi polovici dvokilometrske proge. Tretje mesto je osvojil dvojni četverec Ljubljanice.
V mlajših starostnih kategorijah sta zmagala Jaka Hodnik in Blažka Sedovšek v skifu ter Jana Dremelj in Hana Indihar v dvojcu brez krmarja.
Regata se bo končala v nedeljo.