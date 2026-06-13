Na tradicionalni regati slovenski junak dneva Isak Žvegelj

Bled te dni gosti jubilejno 70. junijsko veslaško regato. Po tradiciji je bil prvi finalni dan namenjen manjšim posadkam, v enojcu pa si je novo zmago priboril olimpijec iz domačega kluba Isak Žvegelj.

Isak Žvegelj je za skoraj osem sekund ugnal mlajšega partnerja v dvojnem dvojcu Mariborčana Jakoba Brgleza, ob odsotnosti Mateja Filipa Pfeiferja pa je tretje mesto zasedel še en blejski veslač Aljaž Kunstelj.

V ženski konkurenci je morala veslačica Ljubljanice Nina Kostanjšek priznati premoč Madžarki Zolstani Gadanyji, ki je tekmo v svoj prid odločila v drugi polovici dvokilometrske proge. Tretje mesto je osvojil dvojni četverec Ljubljanice.

V mlajših starostnih kategorijah sta zmagala Jaka Hodnik in Blažka Sedovšek v skifu ter Jana Dremelj in Hana Indihar v dvojcu brez krmarja.

Regata se bo končala v nedeljo.