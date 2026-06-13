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Avtor:
STA

Sobota,
13. 6. 2026,
18.00

Osveženo pred

43 minut

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Bled Isak Žvegelj veslanje

Sobota, 13. 6. 2026, 18.00

43 minut

70. junijska veslaška regata na Bledu

Na tradicionalni regati slovenski junak dneva Isak Žvegelj

Avtor:
STA

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veslanje Bled | Foto Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Bled te dni gosti jubilejno 70. junijsko veslaško regato. Po tradiciji je bil prvi finalni dan namenjen manjšim posadkam, v enojcu pa si je novo zmago priboril olimpijec iz domačega kluba Isak Žvegelj.

Isak Žvegelj je za skoraj osem sekund ugnal mlajšega partnerja v dvojnem dvojcu Mariborčana Jakoba Brgleza, ob odsotnosti Mateja Filipa Pfeiferja pa je tretje mesto zasedel še en blejski veslač Aljaž Kunstelj.

V ženski konkurenci je morala veslačica Ljubljanice Nina Kostanjšek priznati premoč Madžarki Zolstani Gadanyji, ki je tekmo v svoj prid odločila v drugi polovici dvokilometrske proge. Tretje mesto je osvojil dvojni četverec Ljubljanice.

V mlajših starostnih kategorijah sta zmagala Jaka Hodnik in Blažka Sedovšek v skifu ter Jana Dremelj in Hana Indihar v dvojcu brez krmarja.

Regata se bo končala v nedeljo.

Bled Isak Žvegelj veslanje
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