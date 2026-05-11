Koprčan Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je svetovno prvenstvo formule kite začel z velikimi težavami. Na prvenstvu, ki bo do sobote potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo, je nastopil le na dveh od štirih regatah in je s 17. in 14. mestom v svoji skupini skupno 51. med 54 udeleženci.

Nekdanji svetovni in evropski prvak Toni Vodišek ima 84 točk z dvema pribitkoma s po 55 točkami, eden pa se mu odšteva od skupnega izida. V prvi regati mu je še pred startom padalo padlo v morje in Koprčan je končal v vodi. "V drugi pa nisem uspel priti na vodo za start. V tretji sem zamudil 40 sekund in sem izvlekel 17. mesto. V četrti so me zapletli na prvi boji, tako da upam, da bom imel uspešen protest," je pojasnil Vodišek.

Na prvenstvu na Portugalskem tekmuje tudi Tonijeva sestra Marina Vodišek, ki je med 31 tekmovalkami 23. (37). Po treh regatah je prva branilka naslova Nizozemka Jessie Kampman (2). Slednja je večkratna evropska podprvakinja, ki je leta 2024 je osvojila še bron na SP.

Po treh zmagah in drugem mestu med kajtarji vodi 18-letni Švicar Gian Stragiotti (3 točke), trikratni mladinski svetovni prvak, ki je bil lani peti tik za Vodiškom na članskem SP in drugi na članskem evropskem prvenstvu.

Drugi je svetovni podprvak Maximilian Maeder (3 točke) iz Singapurja, ki mu lani ni uspelo ubraniti naslova in je bil tretji na prejšnjih OI v Franciji. Singapurec je tako kot Stragiotti tudi trikrat zmagal v skupini in bil enkrat drugi.

V skupnem seštevku je tretji Avstrijec Valentin Bontus, olimpijski prvak je zasedel tri druga mesta in imel eno zmago. Peti je z devetimi točkami branilec naslova Italijan Riccardo Pianosi, sicer četrti s predlanskih OI in evropski prvak. Pred njim je še Brazilec Bruno Lobo (7).