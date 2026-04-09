Toni Vodišek še četrtič prejel priznanje za jadralca leta

Četrto leto zapovrstjo je priznanje Jadralske zveze Slovenije za jadralca leta prejel koprski kajtar Toni Vodišek, na letni skupščini jadralne zveze, ki je prav tako potekala v Kopru, pa so delegati podaljšali mandat dosedanjemu predsedniku Samu Lozeju do konca olimpijski iger v Los Angelesu 2028.

Zlato jadro za življenjsko delo je prejel Aljoša Tomaž, ki je bil predsednik jadralne zveze od 2013 do 2020, ko ga je nasledil Samo Lozej. Slednjemu bi se štiriletni mandat iztekel letos, a so mu ga delegati podaljšali, da bodo predsedniki odslej vezani na štiriletno olimpijsko obdobje.

Srebrni olimpijec iz Pariza 2024 Toni Vodišek je ob prejetju priznanja za jadralca leta dejal: "Četrto mesto z lanskega svetovnega prvenstva zame ni dovolj. Želim se vrniti na stopničke, saj se bližajo olimpijske igre v Los Angelesu. Poškodba kolena je preteklost, zato že trdo delam, da bom znova najboljši."

Samo Lozej Foto: Jadralna zveza Slovenije Priznanja JZS za 2025 so prejeli še Lina Eržen kot najboljša jadralka med mlajšimi članicami, Luka Zabukovec med mlajšimi člani, Lina Sorta in Filip Valjavec kot najboljša mladinska posadka, Lara Aurora Hummel in Mihael Zobec, ki sta bila najboljša v razredu optimist, ter Jadralni klub Pirat Portorož. Klub v vzponu je Olimpic. Priznanje sekcije za velike jadrnice sta dobila Jure Jerkovič in Robert Zajc, za jadralsko odličnost na velikih jadrnicah pa Lara Poljšak Johns.

Jadralna zveza Slovenija je v protokolarno prireditvena dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru podelila tudi priznanja za vrhunski dosežek med tekmovalci v razredu optimist (Val Grbec, Lan Černac Škofič), v prehodnih olimpijskih disciplinah (Val Eržen, Svit Šterpin/Maj Petrič, Liam Al-Dilaimi/Iztok Kalc) ter v neolimpijskih disciplinah (Boštjan Antončič/Gennadi Strakh/Gašper Strahovnik, Matej Valič).