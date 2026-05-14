Toni Vodišek po prvem dnevu finala na SP na 15. mestu

Koprčan Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je po prvem dnevu finala na svetovnem prvenstvu formule kite, ki se bo v soboto končalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo, pridobil eno mesto in je 15.

Vodišek ima 101 točko za četrto, deseto in 20. mesto, v eni izmed današnjih štirih regat pa še tretjič na prvenstvu ni startal. Po nesrečnem uvodnem dnevu je bil pri dnu 54 udeležencev, saj na ponedeljkovih štirih regatah dvakrat ni startal. V četrtek je četrti na lanskem SP izpolnil prvi cilj in si izboril zlato skupino najboljše petindvajseterice.

Drugega, da se prebije med deseterico, mu še ni uspelo doseči. V četrtek je bil 11 točk za želenim ciljem, pred petkovim finalnimi regatami pa je sedaj 18 točk za Grkom Kameronom Maramenidisom (83 točk), ki je pred odločilnimi regatami deseti.

Vodišek, nekdanji svetovni in evropski prvak, je po treh dnevih SP v sredo iz sredine razpredelnice napredoval na 16. mesto. S tem si je priboril zlato skupino in ohranil možnosti uvrstitve v sobotne regate za medalje, kjer pa bo tekmovala le najboljša deseterica.

Po štirih zmagah v finalnem delu je vodstvo povišal tokrat izjemni aktualni svetovni podprvak in tretji na OI 2024 Maximilian Maeder iz Singapurja. Pred tem je nekdanji svetovni prvak nanizal kar 10 zmag in le eno drugo mesto kot doslej najslabši izid na prvenstvu.

Maeder ima tako 12 točk in 18 točk prednosti pred še naprej drugouvrščenim Švicarjem Gianom Stragiottijem (30), ki je bil lani na SP peti tik za Vodiškom in drugi na evropskem prvenstvu.

Tretji je ostal branilec naslova Italijan Riccardo Pianosi; četrti s predlanskih OI in evropski prvak ima 31 točk. Olimpijski prvak Avstrijec Valentin Bontus je izgubi še eno mesto in je peti z 49 točkami, prehitel ga je tudi Brazilec Bruno Lobo (37).

Na SP tekmuje tudi sestra Tonija Vodiška Marina, ki je med 31 tekmovalkami pridobila dve mesti in je 24. (182). Po skupaj 12 regatah še naprej vodi branilka naslova Nizozemka Jessie Kampman (14).