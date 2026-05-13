Toni Vodišek je tretji dan svetovnega prvenstva formule kite, ki do sobote poteka v morju pred portugalsko Viano do Castelo, iz sredine razpredelnice napredoval na 16. mesto. S tem si je priboril zlato skupino in ohranil možnosti uvrstitve v sobotne regate za kolajne.

Po nekaj dnevih slabega vremena je bil tokrat veter zelo ugoden, do 15 vozlov je bilo in zato so opravili kar šest regat. Prva dva dneva so jih imeli skupaj pet, od tega v torek le eno. Toni Vodišek je bil dvakrat drugi in enkrat tretji ter še četrti, deveti ter trinajsti. S tem ima 52 točk. "Naporen dan je bil, imeli smo šest regat. Opravil sem jih solidno. Prvi cilj sem izpolnil, prišel sem v zlato skupino, zdaj si želim v naslednjih dnevih priti med deseterico, da bo potem za zadnji dan še vse odprto," je povedal Vodišek.

Nekdanjemu svetovnemu in evropskemu prvaka, ki je bil lani četrti na SP, je tako uspel preboj med 25 tekmovalcev in s tem nastop v najboljši skupini finalnega dela, od katere je bil še dan prej zelo oddaljen. Prvi dan je imel obilico smole, nastopil le na zadnjih dveh od štirih regat in bil skupno 51. med 54 udeleženci. V edini torkovi regati je bil peti.

"Zato si zaradi tega prvega dneva nisem smel privoščiti še kakšne napake". A se je v osmi od 11 odpeljanih sredinih regat znašel na robu možnega protesta tekmeca. "Lahko bi protestiral, lahko tudi ne. A sem raje naredil dodatni kazenski obrat, da ne bi bil diskvalificiran. Na koncu sem bil v tej regati 13.," je do tem najslabšem plovu dneva dodal Vodšek.

V skupnem seštevku sta se mu že črtali dva pribitka, ko ni mogel nastopiti, in 16. mesto v tretji regati prvenstva. Na njem tekmuje tudi njegova sestra sestra Marina Vodišek, ki je med 31 tekmovalkami 26. (125). Po skupaj osmih regatah med jadralkami še naprej vodi branilka naslova Nizozemka Jessie Kampman (8). Med kajtarji je v vodstvu ostal svetovni podprvak Maximilian Maeder (8 točk) iz Singapurja.