Koprčan Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je v edini regati drugega dne svetovnega prvenstva formule kite, ki bo do sobote potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo, osvojil peto mesto. Nekdanji svetovni in evropski prvak ima 63 točk in je iz skupnega 51. mesta med 54 udeleženci krepko napredoval.

Na prvenstvu na Portugalskem tekmuje tudi Tonijeva sestra Marina Vodišek, ki je med 31 tekmovalkami 24. (37), saj med jadralkami niso opravili nobenega plova. Tako je po treh ponedeljkovih regatah še naprej prva branilka naslova Nizozemka Jessie Kampman (2).

Po dežju v ponedeljek je sprva kazalo na sončen dan in zmeren veter, a je ta po prvi regati dneva usahnil in jadralci so se vrnili z morja. Vodišek tako ni dobil nove priložnosti, da popravi ponedeljkovo slabo odprtje SP. Nastopil je namreč le na dveh od štirih regat in je bil s 17. in 14. mestom pri dnu.

V ponedeljek orjaške težave

V prvi regati mu je še pred startom padalo padlo v morje in Koprčan je končal v vodi. "V drugi 'orci' prve regate se mu je nov kajt nenadoma sam od sebe sesedel in se začel vrteti okoli svoje osi. Reševanje je trajalo dolgo, razmere pa so bile zelo težke. Zaradi velikih valov čoln ni mogel do obale, zato je moral Toni kar daleč plavati nazaj," je dan po začetku SP pojasnil Rajko Vodišek, oče slovenskega prvaka.

"Dodatno težavo je predstavljala voda, saj je plaža ob ustju reke, ki se izliva v morje, ob velikih valovih pa je moral plavati še proti toku. Na obalo je prišel pozno in vidno izmučen, zato je zamudil drugo regato. Tudi tretjo regato je začel z zamudo. Na startno linijo je prišel približno minuto po startu, a se je kljub temu boril do konca. V četrti regati se je na obratu vanj s kajtom zapletel drug tekmovalec," je dodal Rajko Vodišek.

Vodi Singapurec, Vodišek napredoval

Po štirih regatah SP je vodstvo prevzel svetovni podprvak Maximilian Maeder (4 točk) iz Singapurja, ki mu lani ni uspelo ubraniti naslova in je bil tretji na prejšnjih OI v Franciji. V svoji skupini je zmagal, tretji pa je bil doslej vodilni 18-letni Švicar Gian Stragiotti, ki ima po tretjem mestu skupaj pet točk. Trikratni mladinski svetovni prvak iz Švice je bil lani peti tik za Vodiškom na članskem SP in drugi na članskem evropskem prvenstvu. Vodišek je po štirih regatah na 37. mestu.

V skupnem seštevku je tretji ostal Avstrijec Valentin Bontus, olimpijski prvak je bil 12. in se mu ta dosežek črta ter ima sedaj sedem točk. Iz petega je na 11. mesto nazadoval branilec naslova Italijan Riccardo Pianosi; četrti s predlanskih OI in evropski prvak ima 24 točk.