Ko gre, gre, pravijo. In Janji Garnbret gre rezultatsko zares že vse od leta 2016, ko je v Chamonixu prvič zmagala na tekmi svetovnega pokala. Danes je pri jubilejnih 50 zmagah v svetovni seriji, dveh naslovih olimpijske prvakinje in desetih naslovih svetovne prvakinje, letos pa je v francoskem Céüsu preplezala še eno najtežjih smeri na svetu, slovito Bibliographie z oceno 9b+, ter svojo izjemnost potrdila tudi v skalnem plezanju. Pomen in ozadje obeh mejnikov, ki ju je dosegla v razmiku le 14 dni, je danes predstavila na posebni novinarski konferenci.

Ko smo leta 2023 na istem mestu, v 20. nadstropju Kristalne palače, z 89 metri najvišje stavbe v Sloveniji, zapisali, da je 40 zmag v svetovnem pokalu pri 24 letih dosežek, ki v športnem plezanju ni uspel še nikomur, niti v pol krajšem niti v daljšem časovnem razponu, lahko to tri leta pozneje samo še podkrepimo.

Najboljša športna plezalka v zgodovini je svojo statistiko od takrat obogatila še za dodatnih deset zmag in jih ima zdaj skupaj že 50. K temu je dodala še izjemen dosežek v skalnem plezanju: smer Bibliographie z oceno 9b+, ki jo je preplezala kot prva ženska na svetu.

VIDEO: 50 zmag v svetovni seriji. Katera je najbolj dragocena v očeh Janje Garnbret?

"Za mano je kar nekaj norih tednov," je povedala na novinarski konferenci. "To, da sem v dveh tednih preplezala Bibliographie in osvojila svojo 50. zmago, je res neverjetno. Gre za dva mejnika, za katera si sploh nisem mislila, da ju je mogoče doseči. Da mi je to uspelo v razmiku 14 dni, je še toliko bolj neverjetno. Bilo je pestro, v vsem sem uživala, kar je navsezadnje tudi najpomembnejše," je povedala Garnbret.

Foto: Sani Karić/STA

Potrpežljivost šteje tudi pri bitkah samih s sabo

Če je bila 50. zmaga skoraj naravna posledica njene tekmovalne izjemnosti, je bila smer Bibliographie v Céüsu v južni Franciji precej bolj negotova zgodba. Janja ji je posvetila skoraj dve leti in 21 plezalnih dni, kot se je izrazil njen tiskovni predstavnik Tilen Lamut.

"Smer je fizično gledano ena najtežjih na svetu in s tega vidika je bilo treba opraviti kar precej treninga. Za vse to je poskrbel Roman (Krajnik, op. a.), jaz sem samo sledila njegovemu programu. Kar zadeva mentalni del, pa je najtežje na začetku. Bilo je kar precej bitk same s sabo in na koncu lahko rečem, da je največjo vlogo pri tem, da sem smer preplezala, odigrala potrpežljivost.

"Iz stvari, ki ti niso pisane na kožo, se na koncu naučiš največ"

Pri tem sem se res veliko naučila o sebi in ugotovila, da se iz stvari, ki ti niso pisane na kožo, na koncu naučiš največ. To sem lahko že uporabila na tekmi v Innsbrucku, kjer je nato padla tudi 50. zmaga," je naštevala Korošica in priznala, da ji je po preplezani smeri odleglo, hkrati pa ji je uspeh prinesel tudi dodatno mentalno sprostitev.

Razkrila je še, da se ji je na Kitajskem, kjer je na prvih dveh tekmah nove sezone osvojila dve drugi mesti, na trenutke zdelo, da je lovljenje dveh tako različnih, a hkrati ogromnih ciljev v istem obdobju – tekmovanj na umetni steni in projekta v skali na najvišji ravni – preprosto preveč.

Klemen Belhar, direktor športnega plezanja, je Janji predal šopek in se ji zahvalil za prispevek k uveljavitvi športnega plezanja. Foto: Sani Karić/STA

Uresničen projekt v skali in mentalna sprostitev

"Lahko bi se odločila, da bi smer preplezala šele čez deset let, pa bi bila smer še vedno ista. Tekme pa so nekaj povsem drugega. Tam je adrenalin, vse se dogaja hitro, rezultat je znan takoj. Mislim, da je Bibliographie zavzemala velik del moje glave in energije. Ko sem jo preplezala, sem šla v Innsbruck res tekmovat tako, kot ste me vajeni in kot sem vajena tudi sama sebe," je dejala.

Pravim, da zaradi lovljenja jubilejne 50. zmage ni čutila dodatnega pritiska. "Debate o tem so se začele že novembra lani in verjetno od takrat ni bilo intervjuja, v katerem ne bi bilo vprašanja o 50. zmagi. In ko mi na Kitajskem ni uspelo, nisem čutila velikega pritiska, niti si ga nisem dodatno ustvarjala. Zmaga je bila nekje v malih možganih, nisem pa si sama nalagala tega bremena. Kot vedno pravim: na vsako tekmo grem plezat, uživat in jo odplezat v svojem slogu."

Strast do plezanja enaka kot pred desetimi leti

Garnbretova je 50 zmag osvojila v obdobju desetih let, pri čemer velja poudariti, da zadnja leta tekmuje precej redkeje kot nekoč.

"Res je noro, da sem v desetih letih dosegla vse, kar sem. To je zame nekaj neverjetnega. Danes se poznam precej bolje kot pred desetimi leti. Tudi takrat, ko sem začela tekmovati v svetovnem pokalu, sem bila navdušena, polna energije in imela sem ogromno željo po dokazovanju. Res sem vesela, da še danes tekmujem z isto strastjo kot takrat. Edina razlika je v tem, da sem danes bolj izkušena in potrpežljiva. Na koncu pa mi je najpomembneje to, da ostajam zvesta sama sebi in ne pozabim, zakaj sem sploh začela plezati: ker v tem res uživam in ker želim sama sebi dokazati, kako daleč lahko sežem."

Kaj sledi? "Najprej moram oba mejnika proslaviti, saj do zdaj za to ni bilo časa. Potem pa me čaka tekma svetovnega pokala v Kopru (4. in 5. septembra) in se že zdaj veselim nastopa pred domačimi navijači. Vmes bo morda dozorela tudi ideja o naslednjem projektu v skali, a za to je za zdaj še prezgodaj," pravi Janja.

Daljši pogovor z najboljšo športno plezalko v zgodovini si boste na naših straneh lahko prebrali v prihodnjih dneh.

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