Telovadki Zali Trtnik na finalu sezone uspel preboj med elito

Zala Trtnik je v kvalifikacijah finalne tekme svetovnega pokala v Osijeku prikazala zelo dober nastop na gredu, za katerega je prejela 13,366 točke. Ta je 20-letnico med več kot 60 tekmovalkami kot četrto popeljala v finale najboljše osmerice.

Zala Trtnik je blestela že kot mladinka, njeno člansko kariero pa so zaznamovale poškodbe. Prvič to sezono je na gredi pokazala to, kar zna, in se z novim osebnim rekordom gladko prebila med najboljše. "Zala je danes vajo res oddelala vrhunsko, začela je celo s pol obrata več v čepu kot sicer, na koncu pa je še sestavo dejansko 'zalimala'. Po treh tekmah borbe s padci (Baku, Antalya, Kairo - op. STA) se je res dobro zbrala in svojo vajo naredila tako kot na treningu," je iz Osijeka po izjemnem nastopu svoje varovanke sporočil njen trener Urban Sever.

Lucija Hribar Foto: Guliverimage "V tej najmočnejši konkurenci, ki je ta vikend v Osijeku, se je res odlično znašla in si ta finale prigarala. Dosegla je tudi svojo najvišjo oceno do sedaj, kar je res lepa popotnica za naprej in potrditev njenega res trdega dela. Tako da pozitivno zremo naprej in komaj čakamo nedeljski finale," je še povedal Sever. Na gredi je nastopila tudi Lucija Hribar in z oceno 12,133 končala na 27. mestu.

Anže Hribar, ki si je že v četrtek priboril finale na parterju, se je preizkusil še v kvalifikacijah preskoka. Prvi skok mu je dobro uspel, pri drugem pa se je usedel. Povprečje 13,183 točke ga je popeljalo na 17. mesto. "Zaradi poškodbe noge Anže ni skakal skoraj mesec dni. V torek se je šele prvič preizkusil na preskoku, tako da je bilo to danes bolj le ogrevanje za jutrišnji finale parterja," je po nastopu svojega varovanca povedal trener Franci Rojc.

Vita Prijanovič je na parterju prikazala lep nastop in prejela 11,266 točke, kar je pomenilo 32. mesto. Kot je povedal njen trener Andrej Mavrič, ima mlada telovadka za zdaj še prenizko težavnost, da bi lahko dosegla vidnejši uspeh.

V soboto se bodo za kolajne v finalih borili kar trije Slovenci. Teja Belak za potrditev skupne zmage sezone na preskoku, Anže Hribar na parterju ter Gregor Rakovič na konju z ročaji.