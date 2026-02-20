Telovadci drugi dan kljub dobrim nastopom brez finalov v Cottbusu

Slovenska gimnastična reprezentanca je danes opravila drugi del kvalifikacij uvodnega svetovnega pokala v Cottbusu. Na turnirju prvakov se je vnovič predstavila Lucija Hribar na gredi, prav tako Vita Prijanovič, na preskoku pa Anže Hribar in Beno Kunst, vendar se niso prebili med najboljših osem finalistov.

Uvodna tekma nove sezone je v Nemčijo na 49. turnir prvakov privabila paleto svetovnih zvezdnikov, na tekmovališča so se po suspenzu zaradi vojne v Ukrajini vrnili tudi ruski telovadci, ki pa nastopajo pod nevtralno zastavo.

Anže Hribar, ki je v četrtkovih kvalifikacijah s četrto oceno navdušil na parterju, je bil na preskoku s povprečjem 13,649 točke 14., njegov reprezentančni kolega Beno Kunst (13,516) pa 15.

"Veseli smo, ker sta se oba prvič na veliki tekmi predstavila s težjima skokoma brez večje napake. Izvedba sicer še ni bila povsem po željah. Oba sta pri prvem, težjem, naredila srednji napaki, drugi skok pa sta dobro opravila," je iz Cottbusa sporočil trener Aljaž Vogrinec.

Na gredi pa sta se predstavili Lucija Hribar, ki je z oceno 12,033 točke končala na 15. mestu, ter Prijanovič (11,333), ki je bila 21.

V soboto boj za kolajne čaka Tejo Belak, ki bo na preskoku branila lansko zmago, Anže Hribar se bo za odličja boril na parterju, Luka Bojanc pa si je finale priboril na krogih.

