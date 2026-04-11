Slovenska telovadka Teja Belak je po finalni tekmi sezone svetovnega pokala v Osijeku na preskoku ubranila lansko skupno zmago. V današnjem finalu najboljše osmerice je pri drugem skoku padla in zasedla osmo mesto, kljub temu je zanesljivo slavila v skupnem seštevku.

To je za izkušeno Ljubljančanko, mati dveh otrok, ki bo ta mesec dopolnila 32 let, po številnih uspehih sicer že sedma velika krona sezone.

Teja Belak ima doslej v karieri šest skupnih zmag svetovnega pokala na preskoku (2012, 2014, 2019, 2022, 2025 in 2026) ter eno na gredi (2014). Ob tem ima še kopico končnih drugih in tretjih mest na obeh orodjih.

Na zadnji tekmi sezone najvišje ravni je zmagala evropska prvakinja, Nemka Karina Schönmaier (14 točk) pred svetovno podprvakinjo na tem orodju, Kanadčanko Lia-Monico Fontaine (13,983).

Gimnastična sezona se bo nadaljevala s svetovnimi izzivi, Koper bo gostitelj od 28. do 31. maja, evropskim in svetovnim prvenstvom.