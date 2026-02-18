Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

18. 2. 2026,
Konec tedna začetek svetovnega pokala v Cottbusu

Teja Belak: Ustrašila sem se, da je napočil čas za konec kariere

gimnastika, Teja Belak | Teja Belak je v dobri formi pričakala novo gimnastično sezono, ki se bo začela s svetovnim pokalom konec tedna v nemškem Cottbusu. | Foto Grega Valančič

Teja Belak je v dobri formi pričakala novo gimnastično sezono, ki se bo začela s svetovnim pokalom konec tedna v nemškem Cottbusu.

Foto: Grega Valančič

Slovenska telovadka Teja Belak je v dobri formi pričakala novo gimnastično sezono, ki se bo začela s svetovnim pokalom konec tedna v nemškem Cottbusu. Lani ob vrnitvi po dveh porodih je na tem nemškem prizorišču slavila zmago, najboljša na preskoku je bila tudi v skupni razvrstitvi sezone. V novo vstopa polna elana in želje po novih uspehih.

Belak se je po dveh porodih lansko sezono pri 31 letih vrnila na pota stare slave, zmagala na treh svetovnih pokalih, v Bakuju dodala srebrno kolajno, tik za odličjem pa je po nesrečnem razpletu tisočink točke končala na evropskem prvenstvu v Leipzigu.

Po prvenstvu stare celine je vse presenetila z napovedjo, da bo jesenski del sezone s svetovnim prvenstvom izpustila.

"V bistvu je bila to zelo dobra odločitev, saj smo naknadno ugotovili, da sem imela raztrganino rame. Celo sezono sem tekmovala z bolečinami, ki so se stopnjevale, ampak ker ni bilo nič narobe z nogami (Belak je imela v karieri nekaj poškodb noge, op. STA), se mi ni zdelo nič posebnega," je uvodoma v pogovoru za STA povedala telovadka Zelene jame.

Zdravniki so ji svetovali operacijo, sama je poseg zavrnila in se raje posvetila rehabilitaciji poškodbe. "Dva meseca sem delala samo za moč, potem sem še štiri mesece vadila po prilagojenem programu. Tako sem sanirala poškodbo. Sem imela pa srečo, da me na preskoku ni skoraj nič bolelo, bolj pri običajnih stvareh in opravilih v domačem življenju."

Teja Belak | Foto: Grega Valančič Foto: Grega Valančič

Poškodbo rame je uspešno pozdravila, počutje pa je bilo vse slabše, kljub treningom na polno ni mogla skočiti niti enega pravega skoka na preskoku.

"Moje zdravstveno stanje je bilo zelo slabo, k sreči pa smo po kalvariji le ugotovili, da sem bila povsem brez železa. Moje zaloge so bile izpraznjene, bila sem povsem na tleh. Po infuzijah se je počutje v tednu, dveh izboljšalo, bila sem kot nova. Takrat sem se sprva res ustrašila, da je to to, da je to moj konec. Sašo (Bertoncelj, nekdanji telovadec, op. STA) mi je dejal, da bom že začutila, ko ne bom mogla več. Ustrašila sem se, da je napočil čas za slovo," je bila iskrena izkušena telovadka.

"A k sreči smo še pravi čas ukrepali, tako da sem zdaj zelo dobro pripravljena. Po dveh tednih sem z lahkoto izvajala skoke, tako da zdaj že komaj čakam na prve tekme," je dodala Belak, ki si posebnih ciljev za sezono sicer ni zastavila.

"Želim si takšno sezono kot lani, ker je bila v bistvu to res sanjska sezona. Imela sem tri zmage in skupno slavje sezone, ne morem reči, da na to merim tudi letos, a grem iz tekme v tekmo, potem pa bomo videli, kako bo," je iskrena Belak.

gimnastika Teja Belak | Foto: Bor Slana/STA Foto: Bor Slana/STA

"Za zdaj grem na vse svetovne pokale v spomladanskem delu sezone razen Kaira. Seveda se bom poskusila pripraviti še za Koper (tekma je konec maja, op. STA), saj si želim vedno nastopati pred domačimi navijači. Potem bomo formo malo spustili, vse pa bo nato usmerjeno v avgustovsko evropsko prvenstvo, sredozemske igre zatem bodo le še pika na i," je načrte razgrnila Ljubljančanka.

"Na sredozemskih igrah seveda merim na medaljo, tudi na evropskem prvenstvu si jo želim, lani mi je po smoli le malo zmanjkalo do kolajne. Videla sem, da sem povsem konkurenčna za velike tekme. Vsekakor bom delala v tej smeri, če mi bo le zdravje dopuščalo."

