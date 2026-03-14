Telovadki Teja Belak in Lucija Hribar sta blesteli v finalih svetovnega pokala v Antalyi in se povzpeli na zmagovalni oder. Belak je druge stopničke to sezono na preskoku osvojila z najvišjo oceno tekmovanja (13,483), zmaga pa je po pravilu krovne svetovne zveze pripadla Rusinji Ljudmili Roščini. Hribar (13,333) pa je bila bronasta na bradlji.

Teja Belak je še na drugi od dosedanjih treh tekem najvišje ravni to sezono stopila na zmagovalni oder. Danes je po odličnem nastopu na preskoku vse kazalo na zmago 31-letne Slovenke, saj je bilo - sploh pri prvem skoku - pričakovati še nekaj višjo oceno.

Na koncu sta z rusko tekmico prejeli do tisočinke točke isti oceni, 13,483, vendar je zmaga zaradi pravila, da je v prednosti telovadka, ki ima med vsemi štirimi skoki (štejejo tudi kvalifikacije) višjo oceno, pripadla Roščini.

"Z današnjim nastopom sem v bistvu zelo zadovoljna, sploh prvi skok mi je res uspel sanjsko, tako da sem pričakovala višjo ceno. Naredila sem zelo lep skok, ni bil za 1,2 točke odbitka, ampak na preskoku se žal večkrat kaj spregleda. Drugi skok je bil tudi zelo lep, visok, ampak me je korak pri doskoku stal zanesljive zmage," je uspešno tekmo za STA ocenila Belak.

Kot je priznala po tekmi, vseeno čuti malo razočaranja zaradi načina, kako je izgubila zmago. "Sprva sploh nisem vedela, da imava z Rusinjo isto oceno. Seveda sem zadovoljna, po drugi strani pa malo razočarana zaradi razpleta. Morda preveč zahtevam od sebe, ampak po vsem, kar se je dogajalo od Bakuja dalje, sem danes res dobro skočila," je bila vseeno zelo zadovoljna.

Hribar vesela in ponosna

Lucija Hribar se je prvič to sezono uvrstila še v finale na svojem paradnem orodju, bradlji. Foto: Guliverimage Od sreče je sijala tudi 24-letna Lucija Hribar, ki se je po finalu na gredi v Turčiji prvič to sezono uvrstila še v finale na svojem paradnem orodju, bradlji, in takoj skočila na stopničke.

"Zelo sem vesela, da se mi je danes v finalu uspelo zbrati in narediti zelo lepo vajo s težjim seskokom. S tem sem si v močni konkurenci tudi priborila tretje mesto, zato sem zelo vesela in ponosna nase," je bila zadovoljna Hribar.

"Lepo sem se zbrala in naredila tako, kot znam. Zdaj grem z večjim elanom novim ciljem naproti, na naslednje svetovne pokale, ki še pridejo. Res čutim veselje in ponos, da mi je to uspelo in res je lepa motivacija za naprej," je po prvi kolajni letos še dodala Hribar.

V finalu spet naredil napako pri lastovki

Anže Hribar je po napaki v finalu zapravil priložnost za kolajno. Foto: Aleš Fevžer Mlajši brat slovenske olimpijke Anže Hribar, ki si je boj za odličja najboljše osmerice na parterju priboril z drugim dosežkom kvalifikacij, je v finalu spet naredil napako pri lastovki, skupaj z dvema prestopoma mu je odnesla 0,6 točke. S tem je ostal brez uvrstitve na oder za zmagovalce.

"Moja predstava danes ni bila najboljša, pa še lastovko sem vnovič 'kiksnil', tako da sem ostal brez kolajne," je iz Turčije sporočil Hribar, ki je končal na sedmem mestu.

Njegov trener Franci Rojc je dodal, da je mladi telovadec tam izgubil stopničke. "Lastovka mu je spet odnesla stopničke, sicer pa tudi sama sestava ni bila najlepša. Zamenjala bova to prvino za drugo, bomo videli, če bo pomagalo," je po tekmi še razmišljal Rojc.

Naslednji svetovni pokal, četrti od šestih najvišje ravni v sezoni, je aprila predviden v Kairu. Za zdaj ne usoda te tekme ne finala v Dohi še ni znana.

