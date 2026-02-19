Teja Belak, Anže Hribar in Luka Bojanc so z odliko začeli novo sezono gimnastičnega svetovnega pokala. Trojica je uspešno opravila kvalifikacije tekme v nemškem Cottbusu in se bo v soboto borila za kolajne. Belak ima četrto oceno preskoka, Hribar parterja, Bojanc pa je bil na krogih osmi.

Najboljši telovadci na svetu so na tradicionalnem turnirju prvakov v nemškem Cottbusu odprli novo sezono na najvišji ravni.

Teja Belak, ki se je na tekmovanja vrnila za tem, ko je izpustila celoten jesenski del sezone, je zelo lepo predstavila oba skoka in z oceno 13,417 točke končala na četrtem mestu. Belak bo tako v soboto v dvorani Lausitz Arena branila lansko zmago na preskoku. Meta Kunaver (12,416) je tekmo na tem orodju končala kot 17.

Anže Hribar Foto: Grega Valančič Izjemno lep nastop je prikazal tudi Anže Hribar na parterju in za težko sestavo prejel 14 točk za četrto oceno. Kvalifikacije je na vrhu končal olimpijski prvak na tem orodju iz Tokia 2020 in podprvak iz Pariza 2024, Izraelec Artem Dolgopyat (14,566). Drugi Slovenec na tem orodju Nikolaj Božič pa je v Nemčiji zbolel in zato nastop izpustil.

Prvi finale svetovnega pokala po lanskem Bakuju si je priboril tudi Luka Bojanc, ki je po besedah trenerja Aljaža Vogrinca na krogih prikazal povprečno predstavo in se z 12,866 točke prebil med osmerico finalistov.

Medtem pa se olimpijki Luciji Hribar nastop na njenem paradnem orodju, dvovišinski bradlji, ni posrečil, saj je pri tkačevu padla in zasedla 15. mesto z 11,666, Meta Kunaver (11,500) pa je bila na tem orodju 17.

Lucija Hribar Foto: Guliverimage "S tekmo nisem ravno zadovoljna, saj se mi ni izšlo po načrtih. Za prvo tekmo v sezoni moram reči, da sem imela mogoče malo treme, pa tudi tekma se je zavlekla, ker so imeli organizatorji tehnične težave in se je vse zamaknilo. Ampak tudi to pride," je uvodoma iz Nemčije sporočila 24-letna olimpijka Hribar, ki je lansko sezono s finaloma na evropskem in svetovnem prvenstvu za slovensko gimnastiko vpisala zgodovinska dosežka. "V soboto me čaka še nastop na gredi in zelo se bom skoncentrirala, da mi uspe sestava tako, kot je treba."

Smolo je imel še eden od glavnih slovenskih adutov to sezono, Gregor Rakovič. Po besedah trenerja Vogrinca sicer ni padel s konja, vendar je niza napake eno za drugo. Ocena 13,366 je bila premalo za uvrstitev med osem najboljših, ki se bodo v soboto borili za kolajne.

V petek sledi drugi dan kvalifikacij, ko bosta Beno Kunst in Anže Hribar tekmovala v kvalifikacijah na preskoku, Lucija Hribar in Vita Prijanovič pa na gredi.