Tega še nismo videli: Albanca dvignil kot nevesto #video

Ljubitelji boksa odštevajo minute do večernega dvoboja med neporaženim nekdanjim svetovnim prvakom v težki kategoriji Tysonom Furyjem in Albancem Seferjem Seferijem. Anglež bo zvečer (okoli 23. ure) v Manchestru lovil že 26. zmago med profesionalci, vse skupaj pa bo še toliko bolj zanimivo, ker se 29-letni Gypsy King vrača po skoraj triletnem premoru.

Po senzacionalni zmagi konec leta 2015 nad Vladimirjem Kličkom je padel v globoko krizo in mnogi so že mislili, da kontroverznega Angleža v ringu ne bomo več videli. V tej kalvariji so mu očitali jemanje prepovedanih poživil, česar mu niso nikoli dokazali, odvzeli so mu vse šampionske pasove in tudi boksarsko licenco, sam pa je povsem skrušen razmišljal tudi o samomoru.

V zadnjem času se je pri odličnem boksarju vse obrnilo na bolje. Oprali so ga suma dopinga, potem ko so ugotovili, da je tako psihično kot fizično pripravljen, pa so mu vrnili tudi boksarsko licenco. "Sam ne bi zmogel čez to. Imel sem izjemno podporo. Zdi se mi, da nismo tukaj le jaz in moja ekipa, občutek imam, da za mano stoji celotna nacija. Vračam se, zvečer se bom boril za vse moje navijače," je po petkovem tehtanju povedal Fury.

Orjak proti palčku

V času brez boksa se je močno zredil in imel tudi 175 kilogramov, na petkovem treningu pa jih je imel 206 centimetrov visoki boksar kar 50 manj (125 kg). V Makedoniji rojeni Albanec je v primerjavi z njim videti kot palček in lahek kot peresce. Seferi je kar 17 centimetrov nižji od Angleža in tehta le 96 kilogramov, kar je skoraj 30 kilogramov manj od teže nekdanjega svetovnega prvaka.

"Brada je brada"

Čeprav je Anglež za svojega nasprotnika dejal, da je žival in zelo nevaren, se zdi, da bo dvoboja hitro konec. Dvoboj ne bi smel trajati več kot pet rund, aA bomo videli. Za Furyja bo to prvi dvoboj po skoraj treh letih, kar ni zanemarljiv podatek.

"Dvoboj bom vzel smrtno resno, to je zame dvoboj za svetovni naslov. Zna udariti, o tem ni dvoma. Brada je brada, če me bo zadel, bom padel. A če sem tako dober, kot mislim, da sem, ne bo težav. Če sem izgubljen primer, pa bom izgubil," je bil neposreden Anglež, ki ima čez čas namen napasti trenutna vladarja težke kategorije, rojaka Anthonyja Joshuo in Američana Deontayja Wilderja, ter jima vzeti pasove, ki so mu jih odvzeli brez boja.