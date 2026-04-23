Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
STA

Četrtek,
23. 4. 2026,
13.26

1 ura, 20 minut

Bojan Tokić Namizni tenis

Četrtek, 23. 4. 2026, 13.26

1 ura, 20 minut

Svetovno prvenstvo se bo v Londonu začelo 28. aprila

Slovenski namiznoteniški igralci na SP spet s Tokićem

Bojan Tokić | Bojan Tokić bo s slovensko reprezentanco odpotoval na prvenstvo v London. | Foto Luka Kotnik

Bojan Tokić bo s slovensko reprezentanco odpotoval na prvenstvo v London.

Foto: Luka Kotnik

Slovenska namiznoteniška reprezentanca se na Otočcu pripravlja na ekipno svetovno prvenstvo, ki se bo 28. aprila začelo v Londonu. V Anglijo bo odpotovalo devet slovenskih igralcev in igralk, med njimi bo spet tudi Bojan Tokić, ki turnirjev ne igra več, ekipi pa pomaga na ekipnih tekmovanjih, lani je veliko pripomogel, da je osvojila bron na EP.

Najbrž bo to tudi njegovo zadnje tovrstno prvenstvo, saj Mednarodna namiznoteniška namerava ukiniti posamični prvenstvi in ju zamenjati s prvenstvom mešanih ekip.

"Nisem imela niti kančka dvoma, ali Bojana spet povabiti ali ne. Startamo na rezultat, Bojan pa je še vedno naš tretji najboljši igralec, ki lahko doda kakšno pomembno točko, kar je dokazal lani na evropskem prvenstvu v Zadru. Tudi v Londonu bomo imeli našo stalno računico, od Darka Jorgića v vsakem dvoboju pričakujemo dve točki, eno pa bo moral dodati še Deni Kožul ali Tokić," je načrt, kako izpolniti željo, ki je uvrstitev med najboljših osem ekip, izdala selektorica Andreja Ojsteršek Urh, ki je poleg omenjenih treh igralcev v ekipo povabila še Petra Hribarja in Miho Podobnika, slednji bo na prvenstvu predvsem nabiral izkušnje.

"Prvi cilj je priti iz skupine"

Slovenski fantje, ki so se na prejšnjem prvenstvu uvrstili med najboljših 16, bodo v konkurenci 64 ekip v predtekmovalni skupini skupaj s Češko, Španijo in Bahrajnom. Reprezentance, ki bodo osvojile prvo mesto, in šest najboljši drugouvrščenih, se bodo uvrstile v nadaljnje tekmovanje, v boje na izločanje.

"Priti iz skupine je naš osnovni cilj, ki pa ne bo enostaven. Skupino ocenjujem kot eno težjih, Češka in Španija znata biti še kako nevarni. Za naprej pa bo veliko odvisno od žreba, saj že takoj lahko naletiš na Kitajsko ali Japonsko, kjer so možnosti male," pa je na Otočcu, kamor je prišel po desetih letih, dejal prvi slovenski lopar Jorgić, ki meni, da je ekipa dobro pripravljena in zmožna premagovati tekmece.

V dobri formi naj bi bila tudi ženska vrsta, ki jo sestavljajo Ana Tofant, ki se zaradi klubskih obveznosti priprav ni udeležila, Sara Tokić, Katarina Stražar in Lara Opeka. "Dekleta res dobro delajo in s treninga v trening napredujejo. Kar bojim se, da forma zdaj ni celo predobra in da bodo padle, ko bo to bolj pomembno," je svoj strah izdala selektorica Vesna Ojsteršek.

Slovenke bodo igrale v skupini Tajsko, Srbijo in Beninom. "Ekipe poznamo, predvsem Tajsko in Srbijo. Nekajkrat smo se že menile z njimi, vedno izgubile, a vedno tesno. Upam, da se nam bo tokrat bolj nasmehnila sreča in da vsaj eno teh dveh reprezentanc, ki sta nosilki skupine, premagamo," je svojo željo na prvenstvu predstavila selektorica.

