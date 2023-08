Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu v Švici so se začele olimpijske kvalifikacije za Pariz 2024. Športne plezalke so že opravile z balvanskim plezanjem, ki je prvi del t. i. olimpijske kombinacije, ki se bo zvečer (20.30) nadaljevala s plezanjem v težavnosti. Po balvanskem delu zanesljivo vodi Janja Garnbret, ki je navijače prestrašila s padcem na drugem balvanu in je trenutno na terapiji pri svojem fizioterapevtu. Mia Krampl in Vita Lukan, obe sta specialistki za težavnostno plezanje, ki šele sledi, sta trenutno na 9. oz. 14. mestu. V polfinalu nastopa 21 najboljših plezalk, v petkov finale se jih bo uvrstilo samo osem. Dobitnice medalj se bodo že kvalificirale na olimpijske igre v Parizu, kjer bodo v plezanju podelili dva kompleta medalj, enega v olimpijski kombinaciji in enega v hitrostnem plezanju.

Janja Garnbret ima po balvanskem delu polfinala v olimpijski kombinaciji (ta združuje balvansko in težavnostno plezanje), kjer je edina rešila vse štiri balvanske probleme, 98,9 točke, kar je z naskokom največ od konkurence.

Navijačem je zastal dih na drugem balvanu, ko je Korošica grdo padla in kar nekaj časa obsedela na blazinah. Kljub padcu je pozneje nastop nadaljevala in uspešno preplezala tudi naslednja dva balvana. Kot so sporočili iz njenega tabora, je trenutno na pregledu pri njenem fizioterapevtu Mateju Bombaču iz Rehaba.

Foto: Lena Drapella/IFSC Foto: Lena Drapella/IFSC

Foto: Lena Drapella/IFSC Foto: Lena Drapella/IFSC

Foto: Jan Virt/IFSC

Po prvem delu polfinala, balvanih, drugo mesto zaseda svetovna podprvakinja v tej disciplini, 18-letna Francozinja Oriane Bertone, ki je zbrala 79,4 točke, Američanka Brooke Raboutou, ki je na balvanih pred tem osvojila bron, je s 54,1 točke na tretjem mestu.

Mia Krampl je po balvanih s 34,5 točke na 9. mestu, Vita Lukan pa je z 29,4 točke na 14. mestu. Obe sta specialistki za težavnostno plezanje, ki bo na sporedu danes zvečer ob 20.30, zato se lahko še pomakneta po razpredelnici višje.

Mia Krampl je po balvanskem delu olimpijske kombinacije na 9. mestu. Foto: Lena Drapella/IFSC Vita Lukan je po balvanih na 14. mestu. Foto: Lena Drapella/IFSC

Svetovna prvakinja v težavnosti Ai Mori je po balvanskem delu kombinacije s 44.9 točkami na 6. mestu. Foto: Jan Virt/IFSC

Japonka Miho Nonaka je s 53.9 točkami po polovici polfinala na 4. mestu. Foto: Jan Virt/IFSC

Reprezentančni trener Domen Švab in selektor Gorazd Hren. Foto: Grega Valančič/Sportida S predstavo Slovenk v balvanskem delu olimpijske kombinacije je bil zadovoljen tudi selektor Gorazd Hren. "Janja je odplezala z odliko, bila je edina, ki je osvojila vse vrhove, in nabrala lepo bero točk. Vita in Mia sta plezali dobro in imata odprte vse možnosti (za preboj med osmerico finalistk, op. a.). Pred nami je še njuna disciplina težavnost in računam, da bosta dekleti v večernem delu odplezali najbolje kar lahko. Držimo pesti za dober izkupiček." Kar zadeva padec Garnbretove pa: Janja je žal doživela grd padec na balvanu, malo jo je zategnilo v vratu, a pravi, da bo vse okej, da ji bo fizioterapevt sprostil napetost, in da bo lahko s polno močjo krenila v večerni del v težavnosti.

V petkov finale se bo uvrstilo osem najboljših, dobitnice medalj si bodo že zagotovile nastop na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024.

Garnbretova vseskozi poudarja, da je prav olimpijska vozovnica tisto, kar jo v Bernu najbolj zanima.