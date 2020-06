Svetovni prvak v judu ima koronavirus

Portugalec Jorge Fonseca, svetovni prvak v judu v kategorijo do 100 kg, je bil pozitiven na novi koranovirus. Na virus je bila pozitivna tudi njegova rojakinja Wilsa Gomes (do 57 kg). Oba sta že zapustila priprave v Coimbri. Devet judoistov, ki je bilo negativnih na virus, a so bili v tesnem stiku s Fonsecom oz. Gomesovo, je prav tako preventivno zapustilo priprave.

Fonseca je lani razkril, da je zbolel za rakom. Močno si je prizadeval, da bi se uvrstil na svetovno prvenstvo, kjer pa je pozneje presenetljivo zmagal.

Sedemindvajsetletni Fonseca je bil sicer rojen v Afriki v Sao Tomeju in Principu, leta 2019 pa je postal prvi Portugalec z zlato judoistično medaljo. Pet let mlajša Wilsa Gomes je do marca 2017 zastopala Zelenortske otoke, lani pa je na evropskem prvenstvu do 23 let za Portugalsko osvojila bron.

Preberite še: