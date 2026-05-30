V Tacnu se obeta slovenski uspeh še v kanuju

Slovenskim kanuistom se na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu obetajo vrhunski dosežki. Eva Alina Hočevar, v petek zmagovalka v kajaku, je bila še najboljša v kvalifikacijah kanuja, njen dosežek pa je z drugim časom dopolnila Lea Novak, ki je za reprezentančno kolegico zaostala sekundo in deset stotink. Uspeh obeh kanuistk so v kvalifikacijah uvodne tekme svetovnega pokala dopolnili vsi trije slovenski moški predstavniki v kanuju. Vsi so se uvrstili v finale, najboljši čas med njimi pa je zabeležil nekdanji olimpijski prvak Benjamin Savšek.

Eva Alina Hočevar in Lea Novak v finale z najboljšima časoma kvalifikacij

Eva Alina Hočevar je v petek zmagala na kajakaški tekmi. Foto: Aleš Fevžer "Po petkovem uspehu se je bilo težko zbrati. Spala sem slabo, toda na srečo se mi to ni poznalo. Rekla sem si, da če mi je uspelo v kajaku, mi lahko tudi v kanuju, v katerem se še bolje počutim. Na nekoliko lažji progi, vratca so bila višje in smo imeli več manevrskega prostora, sem resnično uživala, bolj kot včeraj," je bila zadovoljna Eva Alina Hočevar, ki se bo v finalu tako spopadla z drugačnim pritiskom kot dan prej.

"Tako vožnjo bo težko ponoviti, saj je bila praktično brez napak. Še težje se bo zbrati. Včeraj sem rekla, da bi raje v finalu startala kot prva in ne kot zadnja. Zdaj bomo videli, ali je to res. Vsekakor bo to dober trening, saj v takem položaju ne bom zadnjič. Lahko se mi nekaj takega zgodi na svetovnem ali evropskem prvenstvu," meni Hočevarjeva.

Pravi podvig je uspel Lei Novak

Pravi podvig je uspel lani edini slovenski finalistki v tej disciplini, Lei Novak. Po ponesrečenem nastopu v kajaku, je pokazala povsem drugačno vožnjo, njen dosežek je bil za 14 sekund boljši kot v petek v sicer hitrejši disciplini. Bo pa tudi ona v finalu težko ponovila vožnjo iz kvalifikacij.

"Definitivno mi je pomagal včerajšnji kajak. Danes sem se lahko na tekmo bolje pripravila, analizirala vratca, v katerih sem imela s kajakom težave in uspela mi je res dobra vožnja," se je finala veselila Novak. Brez finala, na 18. mestu, je kvalifikacije končala Alja Kozorog, s štirimi kazenskimi sekundami je za najhitrejšo zaostala 11 sekund in stotinko.

Benjamin Savšek s četrtim mestom

Benjamin Savšek Foto: Aleš Fevžer Benjamin Savšek je zasedel četrto mesto, za najboljšim Italijanom Raffaellom Ivaldijem je zaostal sekundo in 77 stotink. Progo je prevozil brez dotika, isto je uspelo Žigi Linu Hočevarju, ki se je na tekmo odpravil neposredno po opravljanju maturitetnega izpita. Osvojil je deveto mesto, za najhitrejšim je zaostal tri sekunde in 66 stotink.

Luka Božič si je nabral dve kazenski sekundi, a je bil hiter na progi, v finale se je z zaostankom treh sekund in 98 stotink uvrstil kot 11., brez dotika bi se uvrstil takoj za Savška.

Ženski finale se bo začel ob 14.36, moški pa ob 15.15 uri.

Kaj je Žiga Lin Hočevar povedal pred tekmo?

Žiga Lin Hočevar, ki je leta 2024 v Tacnu postal evropski prvak, je v petek opravljal maturitetni izpit iz slovenskega jezika, nato pa pohitel spodbujat sestro. Danes ga je na maturi čakal angleški jezik, zatem pa tekma, na kateri ima visoka pričakovanja, saj želi dokazati, da je čez zimo odlično treniral.

"Nekatere stvari mi uspevajo, kot še nikoli. Odlično sem pripravljen, to pa moram dokazati. Sem sicer v stresnem obdobju, upam pa, da se mi to na vodi ne bo poznalo," je dejal Hočevar.